Психологи в шоке: кого любить выбирает мозг, а не сердце

Марина Иваненко
11 октября 2025, 20:07
Влюбленность запускается тремя системами влечения. Почему вы выбираете знакомых людей? Мозг и влюбленность реагируют на эффект частого контакта.
Как мозг выбирает кого любить?
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему среди миллиардов людей на планете ваш мозг фиксируется именно на одном конкретном человеке? Это судьба, магия или простая случайность? Наука утверждает, что романтическая любовь - это не мистическое стечение обстоятельств, а результат работы сложного, удивительного и немного загадочного биохимического алгоритма, который запускается в мозге. Этот процесс управляется тремя отдельными, но взаимосвязанными нейробиологическими системами - влечением, влюбленностью и привязанностью. Понимание действия этих механизмов доказывает: выбор партнера - это глубокая химическая реакция, выходящая далеко за пределы сознания. Главред расскажет более подробно.

Фазы любви

Ученые выделяют три основные стадии любви, каждая из которых активируется определенными гормонами и нейромедиаторами.

Влечение

Это самый первый, биологически обусловленный этап, цель которого - найти партнера для продолжения рода. За него отвечают половые гормоны - тестостерон (как у мужчин, так и у женщин) и эстроген. На этом этапе мозг будто отдает прямую команду: "Иди, найди кого-то".

Влюбленность

Это острая, эйфорическая фаза "бабочек в животе", одержимости и постоянных фантазий.

Дофамин играет ведущую роль, ведь именно он вызывает сильное чувство вознаграждения и подъема, похожее на эйфорию от победы. Мысли об объекте влюбленности становятся чрезвычайно приятными и навязчивыми.

Норадреналин вызывает физиологические реакции, которые часто воспринимаются как проявления романтики: учащенное сердцебиение, потливость ладоней, ощущение, будто вы попали в романтический фильм.

Серотониновый провал - уровень серотонина, гормона, регулирующего настроение, резко снижается. Это вызывает обсессивность - состояние, когда человек постоянно думает только о любимом человеке. Биологически влюбленность в этом состоянии напоминает обсессивно-компульсивное расстройство.

Привязанность

Это своеобразный "клей" для длительных отношений, который обеспечивает ощущение спокойствия, доверия и стабильности. За него отвечают гормоны окситоцин и вазопрессин Интересно, что эти три системы могут работать независимо: можно испытывать влечение к одному человеку, влюбленность - к другому, а привязанность - к третьему.

Видео о том, как мозг выбирает в кого влюбиться, можно посмотреть здесь:

Почему мозг выбирает знакомое

Очень редко выбор партнера бывает полностью сознательным. Мозг использует скрытые психологические и биологические механизмы:

Эффект частого контакта. Чем чаще вы видите человека, тем больше вероятность, что он будет казаться вам более симпатичным. Именно поэтому коллеги или давние знакомые часто становятся объектами влечения - мозг ассоциирует их с безопасностью и знакомой средой.

Фамильярные черты. Бессознательно мы выбираем людей, которые напоминают нам родителей - не внешностью, а эмоциональными реакциями или моделями поведения.

Биологические сигналы. Мозг ищет признаки здоровья и надежности партнера для продолжения рода: симметрия лица, чистая кожа, открытая осанка - все это подсознательно воспринимается как показатель хороших генов.

Неуловимый X-фактор

Несмотря на силу химии и сложность биологических алгоритмов, существует то, что наука объяснить не может. Психологи называют это X-фактором. Бывает, что между людьми просто возникает связь, которая выходит за пределы внешней привлекательности или биологических закономерностей. Любовь не всегда вспыхивает мгновенно - иногда она разгорается медленно. Есть так называемый эффект медленного горения, когда длительное общение постепенно меняет восприятие: человек, который сначала не казался привлекательным, благодаря общим воспоминаниям и взаимопониманию становится близким и желанным.

Об источнике: "PROкрастинация"

Канал "PROкрастинация" - это украинский образовательный YouTube-проект, специализирующийся на темах психологии, саморазвития и повышения продуктивности. Основная миссия канала - помочь зрителям избавиться от вредной привычки прокрастинации, трансформировав ее в продуктивную деятельность. Контент включает видео, которые научно объясняют сложные явления, такие как механизмы любви, влияние гормонов и работу мозга. Канал использует привлекательный и понятный формат, чтобы сделать психологию и нейробиологию доступной широкой аудитории.

11:37

"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

