Психологи в шоке: кого любить выбирает мозг, а не сердце

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему среди миллиардов людей на планете ваш мозг фиксируется именно на одном конкретном человеке? Это судьба, магия или простая случайность? Наука утверждает, что романтическая любовь - это не мистическое стечение обстоятельств, а результат работы сложного, удивительного и немного загадочного биохимического алгоритма, который запускается в мозге. Этот процесс управляется тремя отдельными, но взаимосвязанными нейробиологическими системами - влечением, влюбленностью и привязанностью. Понимание действия этих механизмов доказывает: выбор партнера - это глубокая химическая реакция, выходящая далеко за пределы сознания. Главред расскажет более подробно.
Фазы любви
Ученые выделяют три основные стадии любви, каждая из которых активируется определенными гормонами и нейромедиаторами.
Влечение
Это самый первый, биологически обусловленный этап, цель которого - найти партнера для продолжения рода. За него отвечают половые гормоны - тестостерон (как у мужчин, так и у женщин) и эстроген. На этом этапе мозг будто отдает прямую команду: "Иди, найди кого-то".
Влюбленность
Это острая, эйфорическая фаза "бабочек в животе", одержимости и постоянных фантазий.
Дофамин играет ведущую роль, ведь именно он вызывает сильное чувство вознаграждения и подъема, похожее на эйфорию от победы. Мысли об объекте влюбленности становятся чрезвычайно приятными и навязчивыми.
Норадреналин вызывает физиологические реакции, которые часто воспринимаются как проявления романтики: учащенное сердцебиение, потливость ладоней, ощущение, будто вы попали в романтический фильм.
Серотониновый провал - уровень серотонина, гормона, регулирующего настроение, резко снижается. Это вызывает обсессивность - состояние, когда человек постоянно думает только о любимом человеке. Биологически влюбленность в этом состоянии напоминает обсессивно-компульсивное расстройство.
Привязанность
Это своеобразный "клей" для длительных отношений, который обеспечивает ощущение спокойствия, доверия и стабильности. За него отвечают гормоны окситоцин и вазопрессин Интересно, что эти три системы могут работать независимо: можно испытывать влечение к одному человеку, влюбленность - к другому, а привязанность - к третьему.
Почему мозг выбирает знакомое
Очень редко выбор партнера бывает полностью сознательным. Мозг использует скрытые психологические и биологические механизмы:
Эффект частого контакта. Чем чаще вы видите человека, тем больше вероятность, что он будет казаться вам более симпатичным. Именно поэтому коллеги или давние знакомые часто становятся объектами влечения - мозг ассоциирует их с безопасностью и знакомой средой.
Фамильярные черты. Бессознательно мы выбираем людей, которые напоминают нам родителей - не внешностью, а эмоциональными реакциями или моделями поведения.
Биологические сигналы. Мозг ищет признаки здоровья и надежности партнера для продолжения рода: симметрия лица, чистая кожа, открытая осанка - все это подсознательно воспринимается как показатель хороших генов.
Неуловимый X-фактор
Несмотря на силу химии и сложность биологических алгоритмов, существует то, что наука объяснить не может. Психологи называют это X-фактором. Бывает, что между людьми просто возникает связь, которая выходит за пределы внешней привлекательности или биологических закономерностей. Любовь не всегда вспыхивает мгновенно - иногда она разгорается медленно. Есть так называемый эффект медленного горения, когда длительное общение постепенно меняет восприятие: человек, который сначала не казался привлекательным, благодаря общим воспоминаниям и взаимопониманию становится близким и желанным.
