Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

Вы узнаете:
- Какие приборы нельзя включать через удлинитель
- Можно ли включать холодильник через удлинитель
Удлинители давно стали незаменимыми в быту во многих домах, ведь розеток часто не хватает. Но стоит помнить, что есть техника, которую следует всегда подключать исключительно к стационарной розетке. Об этом пишет Express.
Главред узнал, какую подсотовую технику ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю.
Рекомендуем прочитать наш материал: Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света
Холодильники и морозильные камеры
Эти приборы работают непрерывно и потребляют значительное количество электроэнергии. Вице-президент компании Mister Sparky Дэниел Мок предостерегает, что подключение холодильника к удлинителю может привести к перегрузке сети и аварийному отключению. Перепады напряжения могут повредить компрессор, а ремонт или замена будут стоить дорого. Рекомендуем подключать крупные бытовые приборы исключительно к настенным розеткам.
Мелкая кухонная техника
Несмотря на компактные размеры, микроволновки, мультиварки или популярные сейчас аэрогрили потребляют много энергии. Удлинители часто не выдерживают такой нагрузки, что может привести к короткому замыканию, поражению током или даже пожару, особенно при одновременной работе нескольких приборов.
Устройства для ухода за волосами
Фены, плойки и выпрямители работают благодаря высокой температуре, а значит требуют значительной мощности. Использование удлинителя в этом случае создает риск перегрева и выхода из строя как самого прибора, так и электросети.
Читайте также:
- Популярная ошибка, которая портит технику: какой мусор нельзя убирать пылесосом
- Скачки напряжения: эксперт рассказал, как защитить домашнюю технику от скрытой угрозы
- Молния не попадала, а техника сгорела: эксперт объяснил, как защитить оборудование
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред