Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

Некоторые приборы следует подключать исключительно к стационарной розетке, чтобы не вызвать перегрузку или даже пожар.

Удлинители давно стали незаменимыми в быту во многих домах, ведь розеток часто не хватает. Но стоит помнить, что есть техника, которую следует всегда подключать исключительно к стационарной розетке. Об этом пишет Express.

Главред узнал, какую подсотовую технику ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю.

Холодильники и морозильные камеры

Эти приборы работают непрерывно и потребляют значительное количество электроэнергии. Вице-президент компании Mister Sparky Дэниел Мок предостерегает, что подключение холодильника к удлинителю может привести к перегрузке сети и аварийному отключению. Перепады напряжения могут повредить компрессор, а ремонт или замена будут стоить дорого. Рекомендуем подключать крупные бытовые приборы исключительно к настенным розеткам.

Мелкая кухонная техника

Несмотря на компактные размеры, микроволновки, мультиварки или популярные сейчас аэрогрили потребляют много энергии. Удлинители часто не выдерживают такой нагрузки, что может привести к короткому замыканию, поражению током или даже пожару, особенно при одновременной работе нескольких приборов.

Устройства для ухода за волосами

Фены, плойки и выпрямители работают благодаря высокой температуре, а значит требуют значительной мощности. Использование удлинителя в этом случае создает риск перегрева и выхода из строя как самого прибора, так и электросети.

