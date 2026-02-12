В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринары

Идея изменить рацион домашних любимцев вызвала в Украине острую дискуссию о границе между убеждениями владельцев и естественными потребностями кошек.

https://glavred.info/dim/v-ukraine-razgorelsya-gromkiy-skandal-iz-za-korma-dlya-koshek-chto-govoryat-veterinary-10740269.html Ссылка скопирована

Веганский корм для кошек - можно ли кормить кошку веганским кормом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что такое веганские корма

Можно ли кормить кошку веганским кормом

Какие корма для кошек не рекомендуют ветеринары

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг идеи перевести кошек на растительный рацион, что вызвало масштабный скандал и разделило владельцев домашних питомцев на два лагеря. Об этом говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

Главред выяснил, можно ли кормить кошек веганским кормом.

видео дня

Скандал в TikTok: кошек призывают кормить растительным кормом

В TikTok распространяется видео блогерши-веганки, которая призывает владельцев кошек отказаться от мясного корма и перейти на растительный рацион. Автор ролика утверждает, что существует специальный веганский корм для кошек и что он может быть даже полезнее.

"Да, это все еще не естественно и является навязыванием. Но каждый раз, когда мы не навязываем кошкам сбалансированную растительную пищу, мы навязываем адские мучения другим животным", - подчеркивала автор видео.

Впрочем, большинство пользователей возмутила попытка изменить хищную природу животных.

"Животным в дикой природе также будете ходить и предлагать растительный корм", - писала одна из комментаторов.

"Если хотите себе животное-вегана, то берите травоядных животных, а не пытайтесь собаку, кота, ежика или змею слепить веганом", - отмечала другая пользовательница.

Что известно об исследовании веганского рациона для кошек

В сюжете "Завтрака с 1+1" отмечается, что, несмотря на волну критики, тему изучали и ученые. В 2014 году австрийский исследователь Гаральд Семп провел исследование среди владельцев 59 кошек, которых длительное время кормили исключительно растительной пищей. По словам хозяев, у животных улучшилось состояние шерсти, исчез неприятный запах, уменьшились кожные проблемы и нормализовалось пищеварение.

Впрочем, во время медицинского обследования 15 случайно выбранных кошек дефицита белка, железа или витамина В12 не обнаружили, однако зафиксировали пониженный уровень фолиевой кислоты (витамина В9), которая важна для кровеносной системы и обмена веществ.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Существует ли веганский корм для кошек - может ли кошка выжить без мяса

Врач-ветеринар Виктория Шерстюк категорически не поддерживает переход кошек на веганский рацион.

"Я не согласна с исследованием и я не на стороне этого блогера-вегана, который рекомендует веганские рационы для кошек. И у меня есть три веские причины. Первая причина — это позиция профильных организаций, например, я опираюсь на рекомендации Всемирной организации ветеринарных врачей. Она категорически не рекомендует веганские корма. Вторая причина – это слишком низкая выборка в исследованиях. Послушайте, всего по 15 животных в этих исследованиях, по 36 я видела, и их совсем немного, и это не может быть основанием для выводов для такого большого количества владельцев кошек. И третье – есть определенные логические заключения, выводы, которые основаны на веках знаний. Вы сегодня спрашиваете мнение эксперта, у которого 17 лет опыта, и точно кошки – это облигатные хищники, которым нужен белок в виде мяса, точка", – указала врач-ветеринар Виктория Шерстюк.

Смотрите видео о том, полезен ли веганский корм для кошек:

Она подчеркивает, что в рационе должен быть баланс, но основой все же остается животный белок.

"Конечно, баланс должен быть. В рационе должно быть 70% белка, но остальное – это разнообразие: и клетчатка, и углеводы. Конечно, баланс должен быть, должны быть и витамины, и это, конечно, о балансе и в домашнем питании, и в производственном корме", – отметила ветеринар.

Какие риски для здоровья кошек от веганского корма

По словам специалиста, полный переход на растительный корм может привести к серьезным последствиям.

"Скорее всего, животные будут в перспективе испытывать дефицит. Дефицит таурина, дефицит группы В витаминов, арахидоновой кислоты, что безусловно будет отражаться на их здоровье. Потеря зрения, эндокринные нарушения, потеря мышечной группы. Все же, в перспективе мы будем ожидать значительные изменения и проблемы со здоровьем у животного. И на сегодняшний день, например, мой котик-пациент может жить 20-25 лет. Я думаю, при таком дефиците, скорее всего, сроки жизни будут значительно меньше", - предупредила Виктория Шерстюк.

Она также объяснила, почему подобные исследования приобретают популярность.

"По моему личному мнению, все же, эти креативные научные подходы, они имеют под собой основу и они как-то реализуются на определенных группах животных. И если есть определенные результативные, хорошие результаты, возможно, это будет ноу-хау. Но для ноу-хау и для тотальных рекомендаций нужны действительно основательные обследования и такие правильные выборочные количества животных, а не 15 и 36 кошек за 20 лет", - подчеркнула врач.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Завтрак с 1+1" "Сніданок з 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданок з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред