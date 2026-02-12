Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

Что нельзя делать 13 февраля. Приметы и запреты, которые принесут гармонию и очистят от негатива.

Что нельзя делать 13 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день поют птицы

Что нельзя делать в этот день

Почему нужно заняться уборкой 13 февраля

13 февраля церковь почитает память святого преподобного Мартиниана. Как сообщает Главред, он родился в культурном и религиозном центре на восточных берегах Средиземного моря. В 18 лет он решил посвятить свою жизнь Богу.

Мартиниан отправился в пустыню, где взял суровый монашеский подвиг. Он вел безмолвную жизнь, постоянно молился и постился. Бог дал ему дар исцелять болезни и изгонять бесов. Однажды, женщина Зоя услышала о святости Мартиниана и поспорила с людьми, что соблазнит его. Она пришла под видом пострадавшей. Мартиниан понял, что может не устоять перед соблазном. Чтобы избежать этого он вошел в горящий огонь босыми ногами. Этот подвиг укрепил его дух. В течение 12 лет Зоя жил в суровой монашеской жизни.

Мартиниан поселился на безлюдном скалистом острове среди моря, чтобы избегать любых людских соблазнов. Он питался лишь хлебом и водой, которые ему изредка приносил моряк. После морской бури он нашел женщину Фотину, которую прибило на обломках утопленного судна. Он спас ее и прыгнул в море, чтобы избежать греха. Его спасли два дельфина и помогли добраться до суши.

Что можно делать 13 февраля

В этот день нужно помолиться. У святого просили духовной чистоты и ясного зрения.

В этот день нужно посвятить себя труду и навести порядок. Считается, что тогда из дома уйдет негатив и придет гармония.

В этот день нужно выполнить данное обещание. Предки верили, что тогда год пройдет благополучно.

Что нельзя делать 13 февраля

1. Нельзя 13 февраля заниматься рукоделием. Иначе потом могут начаться проблемы со зрением.

2. Нельзя 13 февраля принимать поспешные решения. Они могут обернуться проблемами.

3. Нельзя 13 февраля лениться. Предки верили, что тогда вы притянете к себе безденежье.

Приметы 13 февраля

Если в этот день мороз, то весна будет поздней.

Если в этот день туман, то весна будет дождливой.

Если в этот день громко поют птицы, то весна будет ранней.

Если в этот день зайцы ведут себя активно, то весна будет теплой.

