Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркет

Оккупанты атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру города.

Последствия атаки на Одессу - что известно / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

РФ вновь атаковала Одессу

Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь

В результате удара вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры

В ночь на 12 февраля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одессу. Зафиксировано повреждение гражданской и критической инфраструктуры. Детали раскрыл глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, пострадал один человек – ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Пострадал объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар. Также поврежден 9-этажный жилой дом: разрушена фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже. Психологи ГосЧС на месте оказали помощь 23 жителям.

Существенные повреждения получила торговая инфраструктура: огнем были охвачены павильоны на одном из рынков города. Также повреждено здание супермаркета.

Коммунальные службы уже ликвидировали последствия атаки, расчистили территории и закрыли оконные проемы пленкой. Развернут оперативный штаб, где жители пострадавших домов могут получить всю необходимую помощь.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 12 февраля 2026 в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников. Повреждены жилые дома.

В столице два человека пострадали в результате ночной атаки врага. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Другому медики оказали помощь амбулаторно.

Младенец и 4-летняя девочка получили ранения из-за атаки россиян на Днепр. Детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В ночь на 11 февраля российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась из поселка Золочев.

В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок.

Сколько ракет РФ может выпустить за одну атаку: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что Россия может одновременно выпустить по Украине до 32 баллистических ракет.

Количество ракет в массированной атаке зависит от наличия боеспособных пусковых установок ОТРК "Искандер-М". Сейчас в России задействовано не более 15 таких установок.

"Благодаря постоянному производству россияне могут накапливать баллистику, обеспечивая себе как ежедневный террор (то есть поражение одной-двух отдельно взятых целей в сутки), так и способность наносить массированные удары, применяя за раз 32 баллистические ракеты. К этому нужно готовиться. У россиян такая возможность есть", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

