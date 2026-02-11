Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детей

Кратко:
- БПЛА попал в частное домовладение, возник пожар
- Погибли трое маленьких детей и 34-летний мужчина
- Пострадали 35-летняя беременная женщина и 74-летняя женщина
Российская оккупационная армия атаковала дронами город Богодухов на Харьковщине. В результате пострадала беременная женщина. Трое маленьких детей и 34-летний мужчина погибли.
Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, зафиксировано попадание вражеского БПЛА на территорию частного домовладения в Богодухове.
Вспыхнул пожар. 35-летняя беременная женщина пострадала. Из-под завалов частного дома спасатели деблокировали тела двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки.
Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми в доме.
Кроме 35-летней беременной женщины, ранения получила 74-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
В ГосЧС Харьковщины уточнили, что спасатели изъяли из-под завалов тела 4 погибших, из которых трое — дети.
"Ночью враг снова атаковал ударным беспилотником частный сектор города Богодухов. Попадание произошло в жилой дом, он полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м", - говорится в сообщении.
Из-под завалов спасатели достали тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей (двух годовалых мальчиков и двухлетнюю девочку). Еще два человека пострадали, среди них — 35-летняя беременная женщина.
К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГосЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи.
Смотрите видео - В Богодухове после "прилета" полностью разрушен частный дом:
Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок.
В ночь на 9 февраля российская оккупационная армия атаковала Одессу. В результате обстрелов погиб 35-летний мужчина. Также пострадали два человека, среди них – 19-летняя девушка.
Вечером 8 февраля российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремели очень сильные взрывы. Работали силы ПВО.
В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
