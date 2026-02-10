Евро бьет рекорд, а доллар слабеет: НБУ обновил курс валют на 11 февраля

Национальный банк Украины обновил курс иностранных валют на среду, 11 февраля.

Евро обновляет исторический максимум / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

Курс гривни к доллару установлен на уровне 43,09 грн

Евро обновил исторический максимум – 51,25 грн

Злотый укрепился до 12,15 грн

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 11 февраля. Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара США составляет 43,09 грн, что свидетельствует об ослаблении украинской валюты на 6 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Евро обновляет исторический максимум

В отношении евро гривна также потеряла позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,25 грн за евро — это на 13 копеек больше, чем днем ранее. Таким образом, показатель обновил исторический максимум: предыдущий рекорд был зафиксирован 31 января на уровне 51,24 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару находились в диапазоне 43,08/43,11 грн/долл., а к евро — 51,25/51,27 грн/евро.

Злотый демонстрирует умеренное укрепление

Курс польского злотого к гривне продемонстрировал незначительный рост. Официальный курс на 11 февраля составляет 12,15 грн за злотый. Для сравнения, 10 февраля польская валюта стоила 12,13 грн, что указывает на умеренное укрепление злотого.

Удержит ли гривна стабильность – мнение эксперта

Как писал Главред, валютный рынок Украины постепенно стабилизируется, и на следующей неделе на курс иностранных валют существенно повлияет бюджетный фактор, отмечает Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка".

"Рост валютного предложения остается ключевым стабилизатором. Аграрный сектор в начале года активно продает валютную выручку, создавая запас прочности для гривни и смягчая колебания спроса", – подчеркивает эксперт.

Курс доллара / Инфографика: Главред

В то же время, по его словам, спрос импортеров, особенно на энергоносители, постепенно снижается.

"Если не будет масштабных перебоев электроснабжения, бизнес может скорректировать закупки, что уменьшит давление на валютный рынок", – добавляет Лесовой.

Курс валют – последние новости

Как сообщал Главред, валютный рынок Украины постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения. Но на следующей неделе важную роль в формировании курса иностранных валют будет играть бюджетный фактор. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Кроме того, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривна сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Напомним, что экономист Александр Хмелевский говорил, что курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным. Он отметил, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривни. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

