Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

Волны холода еще вернутся, но они будут не очень лютыми.

Киев выходит из морозов - прогноз погоды на ближайшие дни / Фото: УНИАН

Кратко:

Самые сильные морозы в Киеве уже позади

К выходным в Киеве потеплеет, возможны дожди

После 16 февраля прогнозируется кратковременное похолодание

В Киев идет потепление - столица Украины прошла самые сильные морозы. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

"Все! Самые сильные морозы – позади. Это была самая холодная ночь.Впереди – движение вверх, постепенное потепление", - написал специалист в Facebook.

По словам синоптика, волны холода еще вернутся в Киев, но они будут не очень лютыми.

Судя по опубликованной Диденко метеограмме, в ближайшие дни температура воздуха будет держаться около нуля, а после 16 февраля ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.

Метеограмма - Киев / facebook.com/tala.didenko

Кто такая Наталия Диденко / Инфографика: Главред

По данным Sinoptik, в столице Украины в ближайшие дни ожидается постепенное потепление. В ночь на среду еще будет холодно - столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Морозы начнут отступать уже с середины недели. С 12 февраля температура начнет повышаться, а в пятницы в Киев придут дожди. К выходным температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов.

Синоптики отмечают, что зима вернется - похолодает до -7 градусов ночью и -2 градусов днем.

Погода в Киеве 10-16 февраля 2026 / sinoptik.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, вчера синоптик Наталья Диденко сообщила, что период самых суровых морозов в Украине подходит к концу. По ее словам, в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к смягчению.

Тем временем в Одессе и области 10 февраля - самый холодный день. Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, самым холодным днем недели будет 10 февраля. В дальнейшем температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет +10° в южных районах области, +5° в центральных и около +2° в северных. Температура морской воды существенно не изменится и составит 0–2°.

В ближайшие дни Житомирскую область также ожидает резкое изменение температуры и погодных условий — от сильных морозов в начале недели до оттепели и осадков в конце.

В Ровенской области с 11 февраля температура воздуха также постепенно будет повышаться. Атлантический теплый воздух принесет оттепель и осадки.

