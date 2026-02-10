Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

Многие считают, что "болгарский" перец происходит из Болгарии, но на самом деле его история гораздо интереснее.

Большинство украинцев привыкли называть сладкий перец "болгарским" и даже не задумываются, откуда взялось такое название. Логично предположить, что овощ родом из Болгарии, но на самом деле его история совсем другая, пишет УНИАН.

Первые плоды сладкого перца были открыты испанскими мореплавателями в Южной Америке. Именно оттуда растение попало в Европу и начало активно культивироваться еще с XVII века. В южных странах овощ быстро прижился, но украинский климат долгое время не позволял выращивать его в открытом грунте. Поэтому для наших предков перец оставался экзотикой.

Ситуация изменилась только в ХХ веке. В советские времена овощ массово завозили из-за границы, и главным поставщиком была именно Болгария. Именно благодаря этой стране жители СССР познакомились со сладким перцем, а болгары еще и вывели несколько ценных сортов, которые стали популярными.

Интересно, что такое определение существует только в постсоветских странах. В самой Болгарии овощ называют "пипер" или "чушки". В Европе он известен как паприка, цветной перец или "bell pepper" — из-за формы, похожей на колокольчик.

