"У меня есть человек": Боржемская рассекретила свои отношения

Марина Боржемская больше не одинока.

https://glavred.info/starnews/u-menya-est-chelovek-borzhemskaya-rassekretila-svoi-otnosheniya-10739282.html Ссылка скопирована

Марина Боржемская - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Вы узнаете:

Марина Боржемская рассказала про свои отношения

Что она сообщила о избраннике

Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская рассекретила, что сейчас находится в отношениях. Немного об избраннике она рассказала в интервью программе "Ранок у великому місті".

Боржемская не раскрыла имя своего партнера, но призналась, что в этих отношениях чувствует тепло и поддержку. Также Марина уточнила, что пара начала встречаться недавно.

видео дня

Кто возлюбленный Марины Боржемской / фото: instagram.com, Марина Боржемская

"У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Не очень хочется углубляться в эту историю. Это еще очень ранние отношения, но это о душевном покое, поддержке. И сейчас мне максимально приятно", — призналась фитнес-тренер.

Несмотря на то, что пара находится на раннем этапе отношений, Марина уже познакомила избранника с детьми: сыном Робертом и дочерью Оливией. Звезда "Зважених та щасливих" также отметила, что хочет держать свои отношения подальше от глаз и обсуждений общества.

"Мне вообще уже свою личную жизнь хочется держать не в поле зрения зрителей, людей, а чтобы это оставалось моим личным", — сказала Боржемская.

Марина Боржемская - семья / фото: instagram.com, Марина Боржемская

Марина Боржемская — личная жизнь

Ранее Марина Боржемская была замужем за боксером Вячеславом Узелковым. Брак продержался почти 20 лет и долгое время считался образцовым в мире украинского шоу-бизнеса. Однако за идиллической картинкой в Instagram скрывались серьезные проблемы. После развода в 2018 году Боржемская призналась, что последние годы жизни под одной крышей были полны психологического давления и манипуляций, из-за чего она была вынуждена уйти с двумя детьми.

Марина Боржемская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Jerry Heil поделилась эмоциями после финала Нацотбора на Евровидение-2026. Артистка переживала не только скандалы конкурса, но и личные трудности. Певица намекнула на предательство людей, которые активно поддерживали ее ранее.

Также украинская певица Ирина Билык высказалась о наболевшем — артистку не устроили платежки за коммуналку. Певица в своей публикации обыграла слова песни "Снег" из альбома "Любовь.Яд", чтобы высказать недовольство большими тратами.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Марина Боржемская Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред