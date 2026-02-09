Ирина Билык публично высказала жалобу — премьер-министр ответила лично

Ирина Билык пожаловалась на дорогую коммуналку.

Премьер-министр Юлия Свириденко ответила Ирине Билык / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Кабинет Министров Украины, instagram.com, Ирина Билык

Ирина Билык высказалась о дрогой коммуналке

Как отреагировала премьер-министр Юлия Свириденко

Знаменитая украинская певица Ирина Билык высказалась о наболевшем — артистку не устроили платежки за коммуналку. Билык сделала пост в Threads, на который отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Певица в своей публикации обыграла слова песни "Снег" из альбома "Любовь.Яд", чтобы высказать недовольство большими тратами на оплату коммунальных услуг.

"Друзья, снег не жестокий. Жестокая коммуналка", — написала Ирина.

Ирина Билык про коммуналку / фото: instagram.com, Ирина Билык

На жалобу артистки отреагировала лично премьер-министр Юлия Свириденко, которая стала активно отвечать украинцам в соцсети Threads и не обошла стороной пост знаменитости. Чиновница заявила, что с 1 января платежки украинцев за коммунальные услуги будут пересчитаны, и граждане будут платить только за фактически полученные услуги.

"Ирина, добрый день. На правительстве приняли решение пересчитать платежи за коммунальные услуги, воду и тепло за период с 1 января. Чтобы люди платили только за действительно полученные услуги. Следим, чтобы поставщики услуг сами сделали этот перерасчет. Дополнительных заявлений людям подавать не нужно", — написала Свириденко.

Юлия Свириденко ответила в Threds / facebook.com, Юлия Свириденко

Ирина Билык не стала единственной знаменитостью, для которой платежки за коммуналку стали неприятным сюрпризом. Об этом ранее также высказывалась продюсерка Елена Мозговая. Она заявила, что, судя по счетам, украинцы оплачивают "еще солнечный, лунный свет, а также свет от звезд и в конце тоннеля".

Ирина Билык / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

