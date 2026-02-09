Состоит всего из двух домов: в центре Львова есть улица с удивительной историей

Несмотря на узкое расстояние между тротуарами с 1895 года и по сегодняшний день, по улице курсирует трамвай в двух направлениях.

Какая улица во Львове состоит всего из двух домов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/irene.belyaeva.5

В самом сердце Львова есть одна из самых коротких улиц города, которую легко пройти за несколько секунд, направляясь с площади Рынок к центру. Но в спешке мало кто может заметить, что эта старинная улочка состоит всего из двух домов, пишет 24 канал.

Возле Венской кофейни расположена улица Памвы Беринды, на которой всего два дома, рассказывают на странице "Невероятные фотографии Львова".

Угловой дом на Беринды построили архитекторы бюро Михала Уляма в 1909 году. За более чем столетие существования в самом сердце города его пять этажей видели много интересного.

Улица Памвы Беринды соединяет Театральную с проспектом Свободы. В 1829 году улица стала называться "У Венской кофейни", в честь кофейни, основанной на углу с современным проспектом Свободы. В 1871 году улицу переименовали в честь Яна Килинского, а уже в 1992 году — в честь Памвы Беринды.

"Первый этаж служил потребностям банка "Унион", во времена советской власти в этом помещении сделали гастроном. На пятом этаже действовало фотоателье "Кордиан". В польском Львове таких было немало, и именно на последних этажах каменных домов", – говорится в сообщении Ирины Беляевой.

В ХХ веке кино было особенно популярным, и в центре города действовало более десяти кинотеатров. В 1925 году в доме (на фото ниже) разместили склад фильмов, отведя под его нужды целый этаж. Позже он превратился в прокат кинолент, который назвали "Paramount".

На углу с проспектом Свободы до 2005 года висел барельеф Меркурия, установленный в 90-х годах ХХ века. Несмотря на узкое расстояние между тротуарами с 1895 года и по сей день по улице Памва Беринды ходит трамвай. И движение происходит в обе стороны.

Памво Беринда - галицкий писатель, языковед, поэт, печатник, православный монах, выдающаяся фигура культурно-образовательного движения Галичины и Украины первой половины XVII века. Павел Беринда был активным деятелем Львовского братства, постригся в монахи и получил имя Памво.

