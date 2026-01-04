Укр
План появился еще более 60 лет назад: почему во Львове на самом деле нет метро

Руслана Заклинская
4 января 2026, 12:57
Львов имел все шансы запустить метрополитен одновременно с другими мегаполисами.
Почему во Львове нет метро / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Когда впервые появилась идея метро во Львове
  • Каким могло бы быть львовское метро
  • Почему проект метро во Львове был заморожен

Львов - город с особым шармом, но для транспортных инженеров прошлого века он был настоящим вызовом. Мало кто знает, что еще более 60 лет назад областной центр мог получить собственную сеть метрополитена.

Главред узнал, каким планировали сделать метро во Львове и почему его до сих пор нет.

Когда возникла идея построить метро во Львове

Первые разговоры о необходимости разгрузить узкие улочки центра появились еще в 1960-х годах. Тогда пассажиропоток стал настолько плотным, что наземный транспорт перестал справляться, рассказал львовянин Александр Шутюк на своем YouTube-канале.

В 1970-х годах за дело взялись ученые. Государственный институт проектирования городов разработал комплексную схему, которая предусматривала создание подземных тоннелей для трамваев в самом сердце города.

Какой должна была быть схема львовской подземки

Согласно архитектурным планам, строительство разделили на несколько этапов. Проект поражал своей масштабностью.

Первая линия (3,3 км) должна была соединить северную часть города (район Замарстыновской и Б. Хмельницкого) с южной (ул. Снопковская). Предполагалось две ключевые станции: "Старый город" под площадью Старый Рынок и "Площадь Воссоединения" (ныне Соборная).

Вторая линия (2,2 км) пролегала с востока на запад - от Лычаковской до улицы Сахарова. Здесь планировали станции "Винниковский базар" и "Университет" неподалеку Главной почты.

Третья линия (более 9 км) наиболее амбициозная часть проекта, которая должна была соединить Левандовку с площадью Ивана Франко на глубине до 35 метров, пройдя прямо под руслом подземной реки Полтвы.

Почему строительство остановилось

Реализация началась в 1980-х годах. В 1987 году открыли наземную часть по улицам Княгини Ольги и Сахарова. Однако как только рабочие начали углубляться под землю в районе Дворца Потоцких, случилась катастрофа.

Из-за специфического грунта в фундаменте исторического здания возникла огромная трещина. Ее срочно залили жидким стеклом, чтобы спасти дворец. После этого, на фоне распада СССР и глубокого экономического кризиса, опасные и дорогостоящие работы решили заморозить.

Есть ли шанс на метро в современном Львове

Вопрос метро не исчез окончательно. В Генплане Львова на период до 2025 года строительство подземных линий остается в статусе "перспективного".

Архитекторы видят три возможные ветки:

  1. От Стрыйской до ул. Миколайчука (через Высокий Замок).
  2. От Южного до Дублян (под Городоцкой).
  3. От Рясного до Лисинич (под Лычаковской).

Что мешает Львову реализовать подземный проект

Главный враг метрополитена во Львове - это вода и геология. Центр города фактически стоит на болотистых почвах, а под главным проспектом течет укрощенная Полтва.

Эксперты предостерегают, что современные методы строительства все еще несут угрозу для архитектурного наследия. Многие дома в центре имеют фундаменты, укрепленные древесиной, которая при условии изменения уровня подземных вод может начать гнить, что приведет к разрушению памятников ЮНЕСКО.

О персоне: Александр Шутюк

Александр Шутюк (Alex Shutyuk) - львовянин, автор YouTube-канала Alex Shutyuk, посвященного урбанистике и развитию городов в Украине и за рубежом. На канале он рассказывает об общественных пространствах, благоустройстве, архитектуре, новостройках, транспорте и других аспектах городской жизни. На канале насчитывается 19,1 тыс. подписчиков и 200 видео.

