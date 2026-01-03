Укр
История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"

Мария Николишин
3 января 2026, 11:34
Когда-то "Щедрик" был обрядовой веснянкой, а не зимней песней.
Скрытый смысл в "Щедрике" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • О чем поют в "Щедрике"
  • Какой была эта песня до христианства

Украинский "Щедрик" звучал и продолжает звучать во всех домах. Щедривка, на основе которой композитор Николай Леонтович создал легендарную песню, покорила мир. Но мало кто знает, что в ее словах есть скрытый смысл.

Главред решил разобраться, о чем именно поется в "Щедрике".

Скрытый смысл украинского "Щедрика"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что не так с "Щедриком".

"Почему мы поем о весенней ласточке зимой? Странно, ведь и ягнята в "Щедрике" рождаются, что не свойственно зиме", - подчеркнул он.

По его словам, до христианства украинцы встречали Новый год весной, именно тогда, когда все живое просыпалось и цвело после затяжной зимы.

Рами Аль Шаер добавил, что тогда "Щедрик" был обрядовой веснянкой, а не зимней песней.

"Поя веснянки желали щедрого урожая в Новом году. Только вдумайтесь, благодаря одной обрядовой песне, которая пережила века, режимы и запреты, мы можем проложить мостик во времени и понять, кем мы были сотни лет назад", - говорится в видео.

Тайная история "Щедрика" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

