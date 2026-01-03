История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в 'Щедрике'

Вы узнаете:
- О чем поют в "Щедрике"
- Какой была эта песня до христианства
Украинский "Щедрик" звучал и продолжает звучать во всех домах. Щедривка, на основе которой композитор Николай Леонтович создал легендарную песню, покорила мир. Но мало кто знает, что в ее словах есть скрытый смысл.
Главред решил разобраться, о чем именно поется в "Щедрике".
Скрытый смысл украинского "Щедрика"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что не так с "Щедриком".
"Почему мы поем о весенней ласточке зимой? Странно, ведь и ягнята в "Щедрике" рождаются, что не свойственно зиме", - подчеркнул он.
По его словам, до христианства украинцы встречали Новый год весной, именно тогда, когда все живое просыпалось и цвело после затяжной зимы.
Рами Аль Шаер добавил, что тогда "Щедрик" был обрядовой веснянкой, а не зимней песней.
"Поя веснянки желали щедрого урожая в Новом году. Только вдумайтесь, благодаря одной обрядовой песне, которая пережила века, режимы и запреты, мы можем проложить мостик во времени и понять, кем мы были сотни лет назад", - говорится в видео.
Тайная история "Щедрика" - видео:
@show_rami
Поделитесь этим видео с ближнім?? и пусть этот новый год, будет щедрым для нас всех!♬ Fear, Mystery, Suspense - Beats by Lucky
Читайте также:
- Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть
- Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет
- Забудьте про "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразы
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред