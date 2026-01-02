Укр
Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

Руслана Заклинская
2 января 2026, 10:24
Несмотря на то, что гетман доживал век в бедности, легенды о его спрятанных сокровищах не дают покоя искателям наживы уже триста лет.
Существует ли на самом деле клад Мазепы / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Как гетман Иван Мазепа попал в Бендеры
  • Существуют ли доказательства, что золотые сокровища Мазепы были настоящими
  • Стоит ли искать легендарные сокровища Мазепы в Бендерах

История гетмана Ивана Мазепы - это не только политика и войны, но и одна из крупнейших легенд Восточной Европы. Уже более 300 лет искатели приключений пытаются найти богатства, которые гетман якобы привез с собой в изгнание в молдавские Бендеры.

Главред узнал, было ли золото на самом деле и где его искать.

Как Мазепа оказался в Бендерах и где он жил

После трагического поражения в Полтавской битве 1709 года старый и истощенный болезнями гетман вместе со шведским королем Карлом XII был вынужден искать убежища на землях Османской империи. Пристанищем стал городок Бендеры.

Пока шведский монарх разбивал лагерь для остатков своей армии под стенами местной крепости, Мазепу поселили в скромной сельской мазанке. Контраст был поразительным, ведь человек, которого считали самым богатым в Восточной Европе, доживал свой век в маленькой хижине. Именно это породило слухи среди местных. Люди шептались, что где-то рядом гетман спрятал сокровище, которое стоит целого состояния.

Откуда взялась легенда о золотой карете

Самый популярный миф, который до сих пор рассказывают в Бендерах, - это история о золотой карете. Мол, гетман приехал в город в экипаже из чистого золота, который впоследствии исчез.

Историк Зоя Никитенко отметила в комментарии "Радио Свобода", что за три века не было найдено ни одного подтверждения существования такой кареты. Однако легенда оказалась настолько живучей, что даже могилу гетмана в румынском Галаце грабили несколько раз. Искатели наживы верили, что карета точно зарыта вместе с владельцем, если ее нет под землей в Бендерах.

Где на самом деле похоронен гетман

Долгое время в Бендерах верили, что тело Мазепы до сих пор покоится в городе. Однако историческая реальность другая. Гетман прожил в изгнании всего два месяца и умер в сентябре 1709 года.

Его верный соратник Филипп Орлик, опасаясь, что российский царь Петр I прикажет надругаться над телом "предателя", тайно вывез друга. Мазепу похоронили в монастыре Святого Юрия в городе Галац в Румынии. К сожалению, из-за постоянных ограблений могилы "охотниками за золотом" и бурных событий истории, точное место пребывания останков гетмана пока остается неизвестным.

Действительно ли Мазепа был миллионером XVII века

Слухи о богатстве не возникли на пустом месте. Мазепа действительно распоряжался огромными средствами.

После ареста предшественника, Ивана Самойловича, в руки Мазепы попала военная казна - миллионные суммы, драгоценная посуда и оружие. Аренда на водку, налог "порукавичное" и сборы с импорта давали Гетманщине колоссальные на то время деньги - сотни тысяч злотых и дукатов ежегодно.

Однако исторические документы показывают, что Мазепа тратил большинство своих средств на общественные нужды: строительство храмов, типографий, учебных заведений, содержание войска и дипломатические подарки. При жизни гетман на меценатские цели потратил более 1 110 900 дукатов, 9 243 000 злотых и 186 000 империалов.

Стоит ли искать легендарные сокровища в Бендерах

Мэр города Александр Полуденный скептически относится к поискам. По его словам, сокровищ в городе не найти, важнее, что город получил свой герб после прихода Мазепы и Карла XII - двуглавый орел и побежденный лев с лицом Карла.

Место, где когда-то стояла мазанка гетмана, сейчас занимает обычный одноэтажный дом, в котором живут две семьи. Владельцы утверждают, что во время строительства никаких находок не было.

Местные советуют искать клад в огромных тоннелях Бендерской крепости, где можно спрятать "полгорода". Но историки убеждают, что Мазепа не зарывал золото в землю. Он привез с собой лишь часть клейнодов и наград, большинство из которых разошлась на содержание войска и выплату долгов Карлу XII.

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

