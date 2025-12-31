Укр
Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Юрий Берендий
31 декабря 2025, 18:42
Украинские огороды превращаются в археологические памятники, ведь под слоем чернозема люди находят уникальные сокровища времен Киевской Руси и средневековья.
Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было
Как ищут клады - украинец нашел на огороде клад времен Руси

О чем говорится в материале:

  • Как удалось найти на огороде уникальную булаву времен Киевской Руси
  • Какие сокровища может скрывать украинская земля

Украинская земля снова напомнила о своей многовековой истории. Так, обычный огород стал местом неожиданной находки, которая связана со временами Киевской Руси и средневековыми сокровищами. Об этом сообщается в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, какие сокровища можно найти на огороде.

видео дня

Булава XIII века из-под плуга

В черноземах Украины до сих пор хранятся предметы, имеющие исключительную историческую ценность. Среди них - оружие и символы власти разных эпох, которые иногда находят совершенно случайно.

"У нас есть навершие булавы ХІІІ века. Человек принес. Он на огороде у себя, огород, который неоднократно он уже распахивал, а вот в определенный год эта булава, глубже плугом зацепили, и он ее поднял", - указала заместитель директора по научной работе Музея Гетманства Людмила Бевз.

Специалисты отмечают, что подобные находки свидетельствуют об активной жизни на этих территориях еще в домонгольский период и могут быть связаны как с военной элитой, так и с местными административными центрами.

Серебряные дирхемы и тайна древнего клада

Не менее уникальными являются и монетные находки, которые исследователи обнаруживают на территории современной Украины. Вблизи Хортицы археологи наткнулись на серебряные арабские дирхемы, датируемые ранним средневековьем.

"Такие монеты, они теряются не одна, или, например, закладываются. Это может быть клад, поэтому было решено провести переисследование этого места. И в результате было найдено еще 45 штук таких монет", - рассказал сотрудник Национального заповедника "Хортица" Николай Свидрань.

Смотрите видео о том, как ищут сокровища в Украине:

Найденные дирхемы чеканили различные арабские амиры, а каждая монета содержит уникальные надписи, которые исследователи пытаются расшифровать. Ученых особенно интересует вопрос, каким путем этот клад попал на украинские земли и с каким историческим событием он связан.

Сокровища в украинской земле - не случайность

Эксперты отмечают, что появление таких находок является закономерным. Торговые пути, войны, миграции и ритуальные практики оставили после себя огромное количество скрытых артефактов.

Сокровища существовали и существуют до тех пор, пока людям есть что скрывать - и украинская земля продолжает открывать эти тайны даже спустя тысячу лет.

Что делать, если вы нашли клад

Юристы напоминают, что любая подобная находка имеет четкий правовой алгоритм действий, который важно соблюдать.

"Как только вы нашли любой клад, любую находку, вам нужно немедленно сообщить в органы полиции или в органы местного самоуправления. Плюс после этого важно передать заявления, акты, любые другие документы, что вы осуществили передачу, для того, чтобы потом вы могли претендовать на компенсацию", - резюмирует юрист Виктория Решетило.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

История Украины
