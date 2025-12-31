Укр
"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

Юрий Берендий
31 декабря 2025, 17:28
СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья главы Чечни Рамазана Кадырова, которого в конце декабря срочно госпитализировали в Москве.
Главу Чечни Рамазана Кадырова в ночь с 24 на 25 декабря срочно доставили в больницу в Москве. Он прибыл в столицу страны-агрессора России для участия в предновогоднем заседании Государственного совета РФ, которое проходило под председательством диктатора и военного преступника Владимира Путина. Об этом сообщает "Новая газета. Европа", ссылаясь на источники из окружения Кадырова.

По информации собеседников издания, по прибытии в Москву его самочувствие резко ухудшилось, поэтому ставленника Кремля в реанимационном автомобиле доставили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ. Из-за отсутствия заранее подготовленного резервного сценария заседание Госсовета состоялось без участия представителя Чеченской республики.

"В Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике с тех пор не появлялся", - сказал источник издания.

СМИ отмечают, что в начале года Кадырова уже доставляли в частную клинику "Аймеди" в Грозном, после чего его самочувствие продолжило ухудшаться. Косвенно он сам это подтвердил во время недавней "прямой линии", отметив, что в течение года четыре раза оформлял официальный отпуск. Кадыров также обратил внимание на заметные признаки проблем со здоровьем, объяснив их нервными расстройствами.

Как писал Главред, разговоры об ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова начали распространяться еще несколько месяцев назад, и сейчас заметно, что его состояние ослабевает почти каждый день. Об этом заявила политический аналитик Ольга Курносова. Она считает, что летальный финал вполне вероятен и может привести к отстранению Кадырова от власти.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Рамзан Кадыров продолжает возглавлять Чечню, и делает это с конкретной целью. Он стремится обеспечить передачу власти своему сыну Адаму. Однако такая перспектива не находит поддержки в Кремле, который не соглашается с этим сценарием.

В случае, если Москва назначит собственного кандидата, это может привести к существенным изменениям не только в самой Чечне, но и на всем Северном Кавказе, а возможно и в более широком масштабе - среди всех мусульманских республик России. В итоге такие регионы могут превратиться в серьезный вызов для Кремля, учитывая давние противоречия между Чечней и другими кавказскими республиками, а также сложную управляемость ситуации в Татарстане и Башкортостане. "Кадыров пытался позиционировать себя как куратора всего российского мусульманства, и с его уходом этот баланс начнет меняться", - отметила Курносова.

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха на турецком курорте Бодрум. По данным турецких СМИ, его вытащили из воды сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на скорой помощи.

В то же время Кадыров заявил, что для России пока невыгодно прекращать боевые действия, поскольку поставленные задачи войны, по его словам, еще не выполнены.

26 мая глава Чечни также прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Он прямо не опроверг информацию об ухудшении состояния и опубликовал в Telegram видео, где молча проходит возле старинной башни, тогда как текст за кадром зачитывает другой человек.

Об источнике: "Новая газета"

"Новая газета" (в переводе с рус. - "Новая газета") - российская общественно-политическая газета. Известна оппозиционной либерально-демократической и правозащитной ориентацией, а также журналистскими расследованиями. Шестерых журналистов издания, в том числе Юрия Щекочихина, Анну Политковскую и Анастасию Бабурову, убили из-за их профессиональной деятельности, сообщает Википедия.

5 сентября 2022 года Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора аннулировал у "Новой газеты" лицензию СМИ в России.

28 марта 2022 года объявила о приостановлении работы до окончания вторжения России в Украину. В апреле 2022 года журналисты, покинувшие Россию, запустили онлайн-издание "Новая газета Европа"; в том же месяце оно было заблокировано Роскомнадзором, однако сайт продолжает обновляться. С 15 июля оставшиеся в России журналисты "Новой" начали публиковать бумажный журнал вместе с сайтом "НО".

РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путинамнение

