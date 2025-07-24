Кадыров тонул: что случилось с главой Чечни в Турции

Глава Чечни тонул на турецком курорте Бодрум. Его вытащили из воды.

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Рамзан Кадыров тонул в Бодруме / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Где сейчас отдыхает Рамзан Кадыров

Что с ним случилось в Бодруме

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который отреагировал на слухи о своей болезни, тонул на турецком курорте в городе Бодрум.

Как пишет турецкое издание GZT.com, глава Чечни едва не утонул, купаясь в море. Кадырова вытащили на берег сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи. СМИ сообщают, что его состояние не представляет угрозы для жизни.

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Кадыров чуть не утонул/ фото: скриншот из видео

Инцидент произошёл около полудня в пятизвёздочном отеле в районе Кайнар в Бодруме. Сообщается, что Рамазан Кадыров вошёл в море и внезапно начал задыхаться. Находившиеся поблизости сотрудники полиции заметили его и вызвали скорую помощь. Бригада прибыла оперативно и оказала Кадырову помощь.

По имеющимся данным, Кадыров находится в больнице в хорошем состоянии здоровья. Некоторое время он находился под наблюдением врачей и, как сообщается, чувствует себя хорошо.

Бодрум - курорт Турции / Фото gzt.com

К слову, в этом районе есть несколько отелей с отдельными виллами и причалами для яхт.

Возможное увольнение Кадырова - что известно

Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

У Рамзана Кадырова есть 14 детей от разных женщин, однако заметную роль в его планах на будущее играют только двое - 26-летняя Айшат и 17-летний Адам. По информации "Новой газеты. Европа", именно на Адама, которого в Чечне называют "молодым двойником Рамзана", Кадыров возлагает основные надежды по передаче власти.

Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

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