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"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

Юрий Берендий
5 мая 2025, 17:26
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Глава Чечни Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.
'Молодая копия': СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова
В СМИ назвали имя преемника Кадырова / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале "Новая Газета. Европа"

  • Кадыров запустил процесс смены власти в Чечне
  • Власть Кадырова держалась на 3 столпах
  • Кадыров определился с преемником, который станет главой Чечни

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Об этом сообщает издание "Новая Газета. Европа"

С начала февраля, как сообщают источники издания, Кадыров изменил привычный образ жизни. Он часто находится в частной клинике "Аймед", где иногда остается на ночь под наблюдением медиков. Передвижение преимущественно ограничивается пределами Грозного и осуществляется кортежем, а для поездок по региону он пользуется вертолетом санитарной авиации.

видео дня

В феврале его деятельность ограничивалась публикациями в соцсетях, которые ведет пресс-служба, а представительские обязанности были переданы главе правительства Чечни Магомеду Даудову. Из-за состояния здоровья Кадыров также пропустил несколько важных событий, среди них:

  • церемонию передачи Грозному статуса "Культурной столицы России";
  • форум "Малая Родина - сила России".

Кроме того, Кадыров проигнорировал праздничные мероприятия по случаю Дня Конституции Чечни и впервые за время своего правления не обратился к общественности с поздравлением на местном телевидении по случаю Ид аль-Фитр - праздника, завершающего Рамадан.

Одним из главных сигналов смены приоритетов стала неожиданная отставка его дочери Айшат с должности вице-премьера. Вместе с ней госслужбу покинули еще две дочери Кадырова - Хутмат и Хадижат.

Отставку Айшат многие восприняли как признак напряжения в отношениях между Кадыровым и Путиным.

Какой сценарий передачи власти подготовил Кадыров

"Новая газета. Европа" предполагает, что на фоне ухудшения состояния здоровья Кадыровой семья активировала заранее подготовленный сценарий, предусматривающий, в частности, реальное оформление активов на близких родственников, которые до сих пор фигурировали лишь как номинальные владельцы.

"Истинная причина отставки дочерей Кадырова связана с желанием непосредственно контролировать семейные компании. Поскольку сам глава Чечни и его совершеннолетние дети - чиновники (или были ими до недавнего времени), то по закону о государственной службе они не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. Использование подставных лиц позволяло правящей семье формально соблюдать закон и одновременно полностью контролировать свой бизнес. Но это правило работает лишь до тех пор, пока глава правящей в Чечне семьи жив", - поясняет "Новая газета. Европа".

На чем держится власть Кадырова

В 2023 году, когда ухудшение состояния здоровья Кадырова стало очевидным, перед ним встал ключевой вопрос о дальнейшем устройстве Чечни.

Как отмечает издание, его власть базировалась на трех основных опорах:

  • неограниченное финансирование из федерального бюджета;
  • полная подконтрольность силовых структур, позволявшая контролировать население;
  • персональный иммунитет от уголовного преследования, гарантированный лично Путиным для него и его окружения.

Сейчас главная задача Кадырова перестроить эти механизмы таким образом, чтобы удержать за семьей контроль над силовыми структурами и бизнес-активами, которые охватывают практически всю экономику региона. Самое же важное добиться для своих детей тех самых гарантий Кремля, которые он начал выстраивать еще два года назад, говорится в материале.

"Если этот план воплотится в жизнь, любой назначенный на пост главы республики человек "не из семьи" окажется в ситуации, когда его фактическая власть будет урезана... Поэтому ему придется считаться с реальными держателями власти в Чечне - наследниками Кадырова и чеченскими кланами, которые стоят за их спинами", - пишет "Новая газета Европа".

Кто станет преемником Кадырова

У Рамзана Кадырова есть 14 детей от разных женщин, однако заметную роль в его планах на будущее играют лишь двое - 26-летняя Айшат и 17-летний Адам.

По информации "Новой газеты. Европа", именно на Адама, которого в Чечне называют "молодым двойником Рамзана", Кадыров возлагает основные надежды по передаче власти.

Заявления Кадырова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным издания "Важные истории", между Рамзаном Кадыровым и Кремлем возникли серьезные споры. Как отмечает СМИ, в Москве недовольны тем, что Кадыров ведет переговоры с монархиями Ближнего Востока относительно гарантий безопасности для своей семьи.

В ночь на 12 декабря в Грозном дроны атаковали здание спецполка полиции, который носит имя Кадырова. После инцидента глава Чечни выступил с резким заявлением, пригрозив местью.

До этого, 4 декабря, беспилотник также нанес удар по казарме спецназовцев, подчиненных Кадырову.

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Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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