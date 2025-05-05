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"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

Руслана Заклинская
5 мая 2025, 16:42
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Украина и Чехия углубляют сотрудничество в военной сфере и гуманитарной сфере.
'Путин хочет похвастаться танками на параде': громкие заявления Зеленского в Чехии
Чехия поможет Украине подготовить пилотов на F-16 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Чехия организует обучение украинских пилотов на самолетах F-16 и L-39
  • Киев и Прага подписали декларацию о создании Центра единства
  • Россия отказывается от реального прекращения огня, санкции должны усиливаться

В понедельник, 5 мая, Киев и Прага подписали декларацию о создании украинского хаба единства в Чехии. В рамках "коалиции желающих" украинские пилоты будут учиться на F-16 и L-39. Об этом сообщил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Мы ценим готовность Чехии помогать с развитием нашей боевой авиации. Одним из результатов этого визита является детализация проекта создания украинско-чешской школы F-16, мы готовы как можно быстрее воплощать этот проект в жизнь", - заявил президент Украины.

видео дня

Петр Фиала, в свою очередь, подтвердил, что обучение украинских пилотов будет проходить на территории Чехии - на самолетах F-16 и шведских L-39 Gripen.

"Мы договорились, что вместе с партнерами из "коалиции желающих" будем заниматься обучением украинских пилотов. Обучение будет проходить на F-16, L-39 здесь, на базах в Чешской Республике", - сказал Фиала.

Открытие хаба в Праге

В Праге подписали Совместную декларацию между Министерством национального единства Украины и МВД Чехии по созданию Центра единства Украины на территории ЧР. Документ подписали Алексей Чернышов и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в присутствии глав государств.

Зеленский подчеркнул, что хабы национального единства "открывались и будут открываться во многих странах", где есть много украинцев. Президент отметил, что центры открывают в Германии, Испании, Польше и Чехии, а также обсуждается вопрос его открытия в Великобритании.

"Важно подчеркнуть, что мы очень верим, что после окончания горячей стадии войны украинцам будет возможность вернуться в Украину. И вы знаете, что есть разные причины, почему уезжали люди за границу. Есть разделение семей, есть там, где абсолютно мужчины героические, остались защищать государство. Женщины с детьми уехали. Война - это трагедия, которая и разделяла семьи, и которая оставляла без домов, без жизни детей, без детства", - отметил президент.

Новые оборонные предприятия

Еще одним направлением переговоров стала оборонная промышленность. Зеленский надеется на открытие новых оборонных производств в Украине при поддержке Чехии.

"Буквально перед встречей с премьер-министром у нас была очень предметная, детальная дискуссия. Мы обсудили конкретную работу с оборонной индустрией Чехии. Мы заинтересованы в том, чтобы наши двусторонние связи отражались большим производством, новыми локализациями в Украине и более ощутимым технологическим развитием и в Чехии, и в Украине", - рассказал он.

Прекращение огня

Зеленский отметил, что Россия сознательно отказывается от реального прекращения огня и не пойдет на настоящее завершение войны без мощного международного давления. Поэтому, по его словам, санкции против россиян должны оставаться и усиливаться.

"Путин хочет похвастаться танками на параде, но он должен думать о мире... Сегодня 54 день как Россия игнорирует предложение Америки полностью прекратить огонь. Мы считаем, что прекращение огня возможно в любой момент, хоть с сегодняшнего дня, и должно длиться минимум 30 суток, чтобы дать шанс дипломатии", - пояснил президент Украины.

Также во время встречи Зеленский с Фиалой обсудили взаимодействие Украины и Чехии в рамках европейских и евроатлантических институтов, сотрудничество в энергетике, в частности развитие ядерной генерации, совместные инфраструктурные инициативы, восстановление украинских медучреждений при поддержке Чехии и помощь украинским ветеранам.

В Чехии работают 160 тысяч украинских беженцев

Во время пресс-конференции премьер Чехии Петр Фиала обратил внимание на гуманитарную поддержку украинцев, которые нашли приют в Чехии с начала полномасштабного вторжения. По его словам, 160 тысяч украинских беженцев уже интегрированы в чешский рынок труда.

"Чешская республика - это страна, которая приняла больше всего украинских беженцев на единицу населения... Наше решение было успешным, нам как обществу удалось преодолеть препятствия и последующую интеграцию беженцев. Сейчас 160 тыс работает на нашем рынке труда", - рассказал Фиала.

Премьер Чехии напомнил, что действие программы временной защиты для украинцев в ЕС продлено до марта 2026 года. По его словам, сейчас "важно решить, что будет с защитой украинских беженцев в ЕС", срок которой истекает в следующем году.

Вступление Украины в ЕС

Президент Украины подчеркнул, что Украина фактически завершила первый этап на пути к вступлению в ЕС. В ближайшее время страна готова открыть первые кластеры переговорного процесса о вступлении в Союз.

"Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Нужно политическое решение в самой Европе. Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой", - заявил Зеленский, намекая на позицию Венгрии.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Выборы в Чехии

Зеленский заявил, что Украина с большим уважением относится к суверенитету Чехии и праву ее граждан выбирать свое будущее. Он также поблагодарил как провластные, так и оппозиционные силы страны за поддержку.

"Выборы в Чехии - это внутренние вопросы Чехии. Мы с большим уважением относимся к вашему суверенитету, к праву граждан выбирать для себя современность и будущее", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не имеет ли он опасений, что ситуация с чешской инициативой по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине может измениться после выборов в Чехии.

Президент подчеркнул, что это важный вопрос, который Россия неоднократно поднимала в Украине, пытаясь влиять на выбор граждан, пренебрегая суверенитетом и правами людей. Зеленский уверен, что чешская оппозиция также понимает, что Украина не только защищает свою безопасность, но и безопасность Чехии.

"Поэтому я могу только поблагодарить абсолютно всех парламентариев, всех сегодняшних представителей. Были разные представители, как вы сказали, были и оппозиционные силы, но я очень рад, что все они, поддерживая Украину, понимают, что Украина защищает не только Украину, защищает жизнь и безопасность Чехии, жизнь и безопасность всей Европы. Я думаю, что здесь символично, что все мы вместе одинаково понимаем это", - добавил президент.

Встреча с председателем Палаты депутатов парламента Чехии

В рамках официального визита в Чешскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился в Праге с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой и ее заместителями - представителями всех парламентских политических сил. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру и неоднократно демонстрировала готовность к дипломатическому урегулированию. Однако российская сторона отказывается даже от временного прекращения огня - в частности от инициативы о 30-дневном перемирии.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы санкционного давления на Россию. Президент выразил надежду, что Европейский Союз вскоре примет 17-й пакет санкций, направленный, в частности, на энергетический и банковский секторы РФ.

Кроме того, обсуждалось продвижение евроинтеграционного курса Украины. Зеленский отметил важность политической поддержки Праги в процессе вступления Украины в ЕС и практическом наполнении переговорного процесса.

В то же время Маркета Пекарова-Адамова заверила, что чешский парламент и в дальнейшем будет оставаться надежным союзником и поддерживать Украину "на всех уровнях".

"Эта встреча состоялась со всеми моими коллегами, всеми представителями, заместителями спикера парламента, включая коллег из оппозиции, что также очень важно, чтобы мы продемонстрировали наше единство и осудили российскую агрессию против Украины", - подытожила она.

Визит Зеленского в Чехию - новости Украины

Напомним, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл с официальным визитом в Чехию. В рамках визита запланированы встречи с руководством государства, оборонными компаниями, студентами и украинским сообществом.

Также Зеленский сообщил, что в этом году Украина может получить 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках "чешской снарядной инициативы". Он поблагодарил Чехию за прошлогоднюю помощь и отметил, что сотрудничество продолжается.

Как сообщал Главред, президент Чехии Петр Павел заявил, что говорить о размещении миротворческих сил в Украине пока преждевременно, ведь мировое соглашение еще не заключено. По его словам, безопасность Украины может базироваться на сочетании политических, экономических и военных гарантий, но конкретное размещение сил пока не обсуждается.

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