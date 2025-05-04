Количество штурмов внезапно увеличилось - тревожное заявление Зеленского

Только за сутки на фронте фиксируется более 200 вражеских штурмов.

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На фронте в Украине возросло количество штурмов / Коллаж: Главред, фото: ОП, 77 ОДШП

В Украине внезапно увеличилось количество штурмов со стороны РФ. Вражеские оккупанты пытаются продвигаться незадолго до майского "перемирия". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

Он отметил, что сейчас количество штурмов уже более 200 в сутки. Это подтвердил во время своего доклада главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Сегодня, все эти дни они говорят, что они хотят какое-то частичное перемирие, но вы должны знать, что количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы. В эти дни они показывают более 200 штурмов. У меня был доклад генерала Сырского, он мне сказал: "За вчера более 200 штурмов". Веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. Если им еще кто-то верит, ну пусть попробуют на себе", - сказал президент. видео дня

В свою очередь президент Чехии Петр Павел акцентировал на том, что в трехдневном перемирии нет смысла, ведь за этот период не удастся даже начать переговоры. Он настаивает на 30-дневном безусловном перемирии.

"Если мы говорим о завершении войны, так все карты пока имеет президент Путин. Ему достаточно просто принять решение. Но пока что он такого желания не проявлял", - сказал Петр Павел.

Ситуация на фронте - последние новости

Хотя российская сторона заявляет о якобы готовности к "майскому перемирию", на самом деле интенсивность штурмовых действий только растет. Как сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, оккупанты активизировали атаки в Запорожской области, пытаясь приблизиться к областному центру.

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, на Покровском направлении оккупанты имеют продвижение. Однако, по словам старшего связиста украинской бригады, они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепрна Херсонщине.

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