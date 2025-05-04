Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Количество штурмов внезапно увеличилось - тревожное заявление Зеленского

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2025, 19:48
305
Только за сутки на фронте фиксируется более 200 вражеских штурмов.
Владимир Зеленский, ВГУ
На фронте в Украине возросло количество штурмов / Коллаж: Главред, фото: ОП, 77 ОДШП

В Украине внезапно увеличилось количество штурмов со стороны РФ. Вражеские оккупанты пытаются продвигаться незадолго до майского "перемирия". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

Он отметил, что сейчас количество штурмов уже более 200 в сутки. Это подтвердил во время своего доклада главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Сегодня, все эти дни они говорят, что они хотят какое-то частичное перемирие, но вы должны знать, что количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы. В эти дни они показывают более 200 штурмов. У меня был доклад генерала Сырского, он мне сказал: "За вчера более 200 штурмов". Веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. Если им еще кто-то верит, ну пусть попробуют на себе", - сказал президент.

видео дня

  • Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии
    Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии фото: ОП
  • Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии
    Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии фото: ОП
  • Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии
    Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии фото: ОП
  • Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии
    Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии фото: ОП
  • Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии
    Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии фото: ОП
  • Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии
    Владимир Зеленский с официальным визитом в Чехии фото: ОП

В свою очередь президент Чехии Петр Павел акцентировал на том, что в трехдневном перемирии нет смысла, ведь за этот период не удастся даже начать переговоры. Он настаивает на 30-дневном безусловном перемирии.

"Если мы говорим о завершении войны, так все карты пока имеет президент Путин. Ему достаточно просто принять решение. Но пока что он такого желания не проявлял", - сказал Петр Павел.

Ситуация на фронте - последние новости

Хотя российская сторона заявляет о якобы готовности к "майскому перемирию", на самом деле интенсивность штурмовых действий только растет. Как сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, оккупанты активизировали атаки в Запорожской области, пытаясь приблизиться к областному центру.

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, на Покровском направлении оккупанты имеют продвижение. Однако, по словам старшего связиста украинской бригады, они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Напомним, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска активизировали боевые действия на юге днепровской системы островов, пытаясь высадиться на остров Бугаз напротив Херсона, чтобы захватить плацдарм и форсировать реку Днепрна Херсонщине.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Петр Павел
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Чем могут заменить гарантии безопасности для Украины: президент Чехии удивил заявлением

Чем могут заменить гарантии безопасности для Украины: президент Чехии удивил заявлением

20:43Война
Количество штурмов внезапно увеличилось - тревожное заявление Зеленского

Количество штурмов внезапно увеличилось - тревожное заявление Зеленского

19:48Война
"Мы знаем, на что они готовы": Зеленский сделал заявление о параде в Москве

"Мы знаем, на что они готовы": Зеленский сделал заявление о параде в Москве

19:21Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег, дожди и сильный ветер: названа дата резкого похолодания в Украине

Мокрый снег, дожди и сильный ветер: названа дата резкого похолодания в Украине

Май принесет прибыль: какие ТОП-6 знаков получат финансовый сюрприз

Май принесет прибыль: какие ТОП-6 знаков получат финансовый сюрприз

Путин зря потратил три года войны

Путин зря потратил три года войны

Мощный "прилет" и пожар: в СНБО раскрыли, что было на заводе в Брянской области

Мощный "прилет" и пожар: в СНБО раскрыли, что было на заводе в Брянской области

Цены уже упали на 12%: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Цены уже упали на 12%: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Последние новости

21:16

Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

21:12

"Мне страшно, честно": Кравец рассказала, что делает со своим лицом и телом

20:43

Чем могут заменить гарантии безопасности для Украины: президент Чехии удивил заявлением

20:17

Украинцы получают сообщения о долгах в одном банке: какая причина

20:09

"Кроме ветра и темноты нет ничего": Библив призналась, почему одобряет бронь артистов

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
19:48

Количество штурмов внезапно увеличилось - тревожное заявление ЗеленскогоФото

19:47

Украина воздержится от атак на Москву 9 мая: почему?мнение

19:21

"Мы знаем, на что они готовы": Зеленский сделал заявление о параде в МосквеФото

18:51

Война закончится, как заканчиваются долгие диктаторские режимы - ЗеленскийФото

Реклама
18:45

Китайский гороскоп на завтра 5 мая: Быкам - разочарования, Собакам - риск

18:45

Сколько боеприпасов Украина сможет получить от Чехии: Зеленский назвал цифры

18:33

Дороги превратились в реки, ветер валит деревья: по Украине распространяется мощный штормФото

18:20

После заключения соглашения о недрах: Трамп сделал заявление о мире в Украине

18:02

Украина получит еще две системы Patriot: когда и кто их предоставит

17:46

У 4 знаков зодиака начнется "белая полоса" в жизни: кто станет счастливчиком мая

17:34

Горит 20 га леса, взрываются боеприпасы: что происходит на ХарьковщинеФото

17:31

Двое детей и неудачный брак: Валентин Лещинский раскрыл свои "скелеты в шкафу"

17:02

Рекордный обвал цен: в Украине может подешеветь популярный продукт

17:01

Какой чемодан кому принадлежит: нужно разгадать загадку за 5 секунд

16:34

Мощный "прилет" и пожар: в СНБО раскрыли, что было на заводе в Брянской области

Реклама
16:08

Не для парада: эксперт раскрыл истинную цель "перемирия" Путина на 9 мая

16:00

Температура резко снизится: известно, когда Украину накроют дожди с грозами

15:44

Швеция будет платить мигрантам 32 тысячи евро за возвращение на родину

15:19

ВСУ разрушают планы командования РФ контрударами возле Покровска - генерал

15:14

Оправдание оккупации Крыма в 2014 году: Путин сделал абсурдное заявление

14:49

"Готовим хорошие новости для Украины": Зеленский прибыл с визитом в Чехию

14:44

Ситуация напряженная: РФ захватила еще один населенный пункт в Донецкой области

13:49

Как отстирать сильно грязные белые носки: давно забытый, но очень хороший способВидео

13:37

Мокрый снег, дожди и сильный ветер: названа дата резкого похолодания в Украине

13:26

"Сердце прихватило": Тышкевич раскрыла возмутительную выходку предательницы Байрак

13:12

За месяц минус 30 вражеских рот: командир бригады "Птахи Мадяра" показал в цифрах роль дронов на поле бояФото актуально

12:58

Дрон уничтожил депо "Новой почты" в Изюме: возможны задержки посылок

12:56

Зеленский обвинил Орбана в блокировании Украины в ЕС: премьер резко ответил

12:24

Из-за Китая замедлилось вращение Земли и изменилось время - ученые NASA

12:22

Путин сделал заявление о примирении с Украиной: что он сказал

12:22

Как вывести застарелые пятна с ковра: очень легкий, но рабочий способВидео

12:12

Почему нельзя оставлять невымытые окна в доме 5 мая: какой праздник и день ангела

11:54

Экипаж погиб: Буданов рассказал новые детали сбития российских Су-30

11:26

Зеленский обвинил РФ в цинизме из-за ударов по Украине - детали

11:26

Ночной удар по Киеву: в Оболонской РГА рассказали, что делать пострадавшим

Реклама
11:19

Стая дронов поразила объект оборонного комплекса РФ в Брянской области - СМИ

10:37

Как избавиться от запаха в туалете на даче: простой, но очень эффективный способ

10:35

Путин потеряет дар речи: Жданов рассказал, что Украина применила новую стратегию

09:46

"Нет ничего умного": католики в ярости из-за фото Трампа в образе Папы Римского

09:21

ВСУ поразили командный пункт 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе Бахмута

09:09

Украинский дрон может добавить параду в Москве огонькамнение

09:07

ВСУ контратакуют и уничтожают технику РФ на разных участках фронта - ISW

08:52

Россияне ночью атаковали Черкассы: повреждено общежитие, горели квартиры

07:52

Киев после атаки дронов: есть пострадавшие, поврежден торговый центр

07:10

Что имеет ноги, но не ходит: такую загадку смогут разгадать лишь единицы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять