"Мы знаем, на что они готовы": Зеленский сделал заявление о параде в Москве

Украина готовится к возможным провокациям со стороны РФ в дни "перемирия".

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Зеленский сделал заявление о параде в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Россия может устроить провокации во время майского "перемирия". Однако российскому диктатору Владимиру Путину надо думать об окончании войны, а не щеголять танками на параде. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

При этом он отметил, что Путину уже никто не верит и готовится к вражеским провокациям.

"Мы понимаем, кто эти соседи - Россия и на что они готовы ради ради ради радикальных политических дивидендов внутри своего государства. Это не первый вызов и не первые обещания России о cease-fire (перемирие - ред.), а потом мы понимаем, что даже во время Пасхи, во время всех их сигналов и даже их публичных обещаний, даже не нам. Мы понимаем, с кем мы имеем дело, мы им не верим. А их обещания Соединенным Штатам Америки ... Мы понимаем, что они совершили более 100 штурмов. Поэтому от них провокации могут быть, это в их стиле. Например, сегодня, все эти дни они говорят, что они хотят какое-то частичное перемирие, но вы должны знать, что количество штурмов сегодня самое большое за последние месяцы. В эти дни они показывают более 200 штурмов", - сказал Владимир Зеленский. видео дня

Петр Павел отметил, что в трехдневном "перемирии" нет смысла, ведь за это время не удастся начать переговоры.

"Когда мы говорим о перемирии, не нужно обращать внимание на заявления, надо смотреть на то, кто действительно имеет волю и желание заключить перемирие. Говорить о перемирии на один-два-три дня нет смысла. Не успеет никто начать переговоры. Мы говорим о 30 днях безусловного перемирия. С этим предложением пришла Украина. Россия обстреливала Украину несмотря на то, что была Пасха. Теперь они упиваются тем, что они будут праздновать "Победу", - сказал президент Чехии.

Перемирие Путина на 9 мая - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы". По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время Дональд Трамп считает, что нужно добиваться полного и длительного прекращения войны, а не короткие паузы. Кэролайн Левитт из Белого дома выразила разочарование действиями обоих президентов и призвала к диалогу.

Недавно в Минобороны Британии заявили, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.

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