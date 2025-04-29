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Коварный план Путина: разведка Британии раскрыла настоящую цель "перемирия"

Руслана Заклинская
29 апреля 2025, 21:18
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По данным Минобороны Британии, это перемирие является тактическим ходом, подобным 30-часовому прекращению огня на Пасху.
Коварный план Путина: разведка Британии раскрыла настоящую цель 'перемирия'
Британия назвала истинную цель "перемирия" РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Кратко:

  • Трехдневным перемирием РФ пытается показать свою "открытость" к переговорам
  • В то же время Кремль хочет ограничить Украину в осуществлении дальнобойных ударов и сохранить свои позиции на фронте

Анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

По оценке британской разведки, анонсированное Путиным перемирие с 8 по 10 мая ко "Дню победы", является продолжением предыдущих тактических ходов Кремля. Аналогичную инициативу Путин выдвинул на Пасху. Новое перемирие имеет несколько целей.

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"Как и с односторонним 30-часовым прекращением огня от Путина на Пасху, это заявление почти точно имеет целью продемонстрировать конструктивный подход (России - Главред) в продолжающихся переговорах, при этом без значительной "цены" для позиций России на поле боя", - отметили в разведке Британии.

Также в британском Минобороны предполагают, что Путин может пытаться уменьшить вероятность дальнобойных ударов со стороны Украины по территории России во время праздничных дней. Это подтверждается тем, что в последние годы во многих российских городах, в частности рядом с границей с Украиной, отменяли торжества по случаю 9 мая, из-за опасений возможных атак.

"Перемирие" до 9 мая - новости по теме

Напомним, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" с 8 по 11 мая по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

В США эту инициативу раскритиковали. Президент Дональд Трамп считает, что нужно добиваться полного и длительного прекращения войны, а не краткосрочных пауз. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп разочарован действиями как Путина, так и Зеленского, и призывает обоих к немедленному диалогу.

В ответ на предложение Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехдневное перемирие - это попытка России обеспечить тишину для проведения парада 9 мая. Он подчеркнул, что Украина ценит человеческие жизни, а не символические даты, и предложил ввести настоящее, безусловное 30-дневное прекращение огня.

Как сообщал Главред, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог назвал идею Путина абсурдной. По его словам, прекращение огня должно длиться не менее 30 дней и охватывать все сферы - сушу, воздух, море и инфраструктуру.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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