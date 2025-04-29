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Зачем Путину "перемирие" на День победы: в ISW назвали главные цели Кремля

Анна Ярославская
29 апреля 2025, 07:50
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"Пасхальное перемирие" оккупанты использовали для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.
Владимир Путин, армия РФ
Путин хочет дать передышку своей армии перед наступательными действиями / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот

Главные тезисы:

  • РФ попытается обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня
  • Путин хочет представить Киев неуступчивым перед Западом
  • Армия РФ сможет получит возможность отдохнуть перед будущими боевыми действиями

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. На самом деле он преследует другие цели. Детали раскрыли аналитики Института изучения войны.

Как говорится в отчете ISW, предложенное Путиным прекращение огня на День Победы, не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга. Поэтому российские источники, скорее всего, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы снова наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины.

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Кроме того, Путин использует одностороннее прекращение огня для достижения информационного и военного преимущества в Украине. При этом президент США Дональд Трамп пытается использовать общее прекращение огня, как шаг к достижению долговременного и устойчивого мирного соглашения в Украине.

"Путин, похоже, конъюнктурно объявляет о прекращении огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину согласиться на перемирие или рискнуть выглядеть неуступчивой перед Западом", - считают в ISW.

Аналитики предполагают, что одностороннее объявление перемирия также позволяет главе Кремля отвлечь внимание от своего отказа от американо-украинского предложения о 30-дневном всеобщем прекращении огня в марте 2025 года.

В ISW напомнили, что российские войска воспользовались "Пасхальным перемирием" для обстрелов и разведки передовых украинских позиций и повреждения техники вдоль линии фронта в рамках подготовки к будущим российским наступательным действиям. Аналитики не исключают, что российские войска, вероятно, используют перемирие на День Победы для похожих подготовительных мероприятий.

"Путин, вероятно, рассматривает перемирие на День Победы как возможность для российских войск отдохнуть перед будущими боевыми действиями на фронте, а также как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких существенных ударов большой дальности по России во время празднования Дня Победы. Поэтому Путин, вероятно, не рассматривает перемирие на День Победы, как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине", - отмечают в Институте изучения войны.

Путин объявил перемирие - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь. В своем обращении Зеленский назвал это попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

Тем временем политолог Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По его словам, лидер Кремля хочет защитить Москву от возможных ударов беспилотников.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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