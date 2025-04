Зачем Путину "перемирие" на День победы: в ISW назвали главные цели Кремля

Главные тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. На самом деле он преследует другие цели. Детали раскрыли аналитики Института изучения войны.

Как говорится в отчете ISW, предложенное Путиным прекращение огня на День Победы, не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга. Поэтому российские источники, скорее всего, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы снова наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины.

Кроме того, Путин использует одностороннее прекращение огня для достижения информационного и военного преимущества в Украине. При этом президент США Дональд Трамп пытается использовать общее прекращение огня, как шаг к достижению долговременного и устойчивого мирного соглашения в Украине.

"Путин, похоже, конъюнктурно объявляет о прекращении огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину согласиться на перемирие или рискнуть выглядеть неуступчивой перед Западом", - считают в ISW.

Аналитики предполагают, что одностороннее объявление перемирия также позволяет главе Кремля отвлечь внимание от своего отказа от американо-украинского предложения о 30-дневном всеобщем прекращении огня в марте 2025 года.

В ISW напомнили, что российские войска воспользовались "Пасхальным перемирием" для обстрелов и разведки передовых украинских позиций и повреждения техники вдоль линии фронта в рамках подготовки к будущим российским наступательным действиям. Аналитики не исключают, что российские войска, вероятно, используют перемирие на День Победы для похожих подготовительных мероприятий.

"Путин, вероятно, рассматривает перемирие на День Победы как возможность для российских войск отдохнуть перед будущими боевыми действиями на фронте, а также как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких существенных ударов большой дальности по России во время празднования Дня Победы. Поэтому Путин, вероятно, не рассматривает перемирие на День Победы, как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине", - отмечают в Институте изучения войны.

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы".

По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости постоянного прекращения огня для завершения войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь. В своем обращении Зеленский назвал это попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

Тем временем политолог Владимир Фесенко рассказал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. По его словам, лидер Кремля хочет защитить Москву от возможных ударов беспилотников.

