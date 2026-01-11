Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на Каспии

Основные факты:
- ВСУ поразили три буровые установки РФ в Каспийском море
- Удар нанесен по ЗРК Бук-М3 и складу оккупантов
- Цели связаны с агрессией РФ и подлежат уничтожению
Силы обороны Украины поразили три буровые установки компании страны-агрессора РФ Лукойл в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram в воскресенье, 11 января.
Речь идет об установках имени Филановского, имени Корчагина и имени Грайфера, которые Россия использует для обеспечения своей оккупационной армии. На установках зафиксировано попадание, масштабы ущерба уточняются.
Также Силы обороны нанесли удар по пусковой установке ЗРК Бук-М3 в районе Бараничевого на временно оккупированной территории в Луганской области. Это комплекс ПВО средней дальности, который россияне используют для борьбы с аэродинамическими целями. Предварительно, на месте удара зафиксировали попадания и взрывы.
Кроме того, Силы обороны атаковали склад материально-технического подразделения 49-й армии оккупантов в районе временно оккупированного Новотроицкого Херсонской области.
В Генштабе подчеркнули, что наносят удары по объектам, которые непосредственно причастны к ведению вооруженной агрессии против Украины, и системно ослабляют военно-экономический и наступательный потенциал оккупационных войск.
Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что усиление и регулярность массированных ударов по Москве могут стать фактором, который приблизит завершение войны. По его словам, систематические атаки на российскую столицу и поражение стратегических объектов способны вызвать серьезные проблемы, в частности дефицит топлива, что создаст дополнительное давление на российские элиты.
По мнению Туки, в условиях роста внутреннего давления представители элит могут начать влиять на президента РФ Владимира Путина с требованием прекратить войну. Он отметил, что удары по ключевым объектам на территории России имеют не только военное и экономическое значение, но и потенциальный политический эффект, заставляя Кремль искать выход из войны под давлением собственного окружения.
Атаки вглубь России - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 10 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов противника на территории РФ и на временно оккупированных украинских землях.
В ночь на 6 января Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ). В результате удара зафиксирована серия взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи, а местные власти начали эвакуацию в прилегающих населенных пунктах.
Кроме того, с целью снижения наступательных возможностей РФ подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Оскольнефтеснаб" Белгородской области РФ.
Что известно о компании "Лукойл"?
"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объемам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия.
Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20% добычи нефти страны.
