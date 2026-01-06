Укр
Дроны уничтожили большой арсенал ракет в РФ: взрывы гремели всю ночь, людей эвакуируют

Инна Ковенько
6 января 2026, 14:37
Взрывы в районе склада главного ракетно-артиллерийского управления в Костромской области РФ продолжались в течение всей ночи.
Дрони знищили великий арсенал ракет у РФ
Дроны уничтожили большой арсенал ракет в Костромской области РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Astra, скриншот

Вкратце:

  • В Костромской области РФ сообщали об атаке беспилотников
  • Целью удара 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления
  • Взрывы продолжались всю ночь, сейчас продолжается эвакуация населения

В ночь на 6 января Нейский район Костромской области РФ атаковали беспилотники. Целью атаки стал 100-й склад боеприпасов и вооружения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ).

В результате удара зафиксирована серия взрывов, продолжавшихся в течение всей ночи, а местные власти начали эвакуацию в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на местные власти.

Кроме того, Губернатор области Сергей Ситников заявил о якобы сбитии четырех дронов и повреждении обломками нескольких объектов. После этого он сообщил о созыве экстренного совещания и направлении медицинских бригад в зону инцидента

"Для возможной помощи пострадавшим в Нейский район направлены дополнительные медицинские бригады, подготовлена к работе при необходимости санитарная авиация", - говорится в сообщении.

Местные медиа писали, что "местные утверждают, что взрывы происходят в районе местного склада с боеприпасами". Часть жителей самостоятельно эвакуируется, а власти подтвердили вывоз людей из ближайших к объекту ГРАУ локаций.

Атакованный арсенал является стратегически важным объектом, поскольку он "формирует и поддерживает запасы БК для западного и центрального направлений, с последующей развозкой по арсеналам низшего уровня и базам". Ранее этот объект уже становился целью подобных атак, однако звуки взрывов этой ночью свидетельствуют о вероятном поражении боезапаса.

Как удары по России повлияют на завершение войны - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что продолжение и усиление массированных ударов по Москве может существенно повлиять на завершение войны. По его словам, если атаки на российскую столицу будут частыми и интенсивными, а удары по стратегическим предприятиям приведут к серьезным проблемам, например, критическому дефициту топлива, который создаст давление на российские элиты.

Это давление, по мнению Туки, может заставить их начать оказывать влияние на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. То есть удары по ключевым объектам РФ не только наносят материальный ущерб, но и имеют потенциально политический эффект - побудить Кремль искать выход из войны через давление со стороны собственных элит.

Атаки дронов в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Кроме того, в ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, в ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Что такое ГРАУ

ГРАУ - это Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны страны-агрессора РФ, подчиненное заместителю министра обороны России.

Арсеналы ГРАУ - это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.

Россияне отмечают, что прообраз ДРАУ - "пушкарский приказ" - основал Иван Грозный, один из любимых персонажей российского диктатора Путина.

война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

14:00Украина
Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

Неудобный вопрос об Украине загнал МИД Китая в тупик - что произошло

13:43Война
