Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

Ни одному автократу некомфортно видеть насильственное свержение или арест союзного лидера. Но РФ и Китай могут воспринять ситуацию по-другому.

Захват Мадуро может сыграть на руку России и Китаю / Коллаж: Главред, фото: CNN, скриншот

Главные тезисы:

Спецоперация США в Венесуэле вызвала тревогу в России и Китае

Подобные операции могут быть рассчитаны на внутренний политический эффект в США

Существует риск, что Пекин и Моква воспримут действия США как отказ от глобальной роли в пользу регионального доминирования

Молниеносная спецоперация США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро вызвала глубокую тревогу в РФ и Китае - главных иностранных сторонниках Мадуро. Однако эти опасения могут быть не такими глубокими, как некоторые могли бы предположить.

Детали раскрыл международный обозреватель Адриан Бломфельд в своей статье для The Telegraph.

"Безусловно, ни одному автократу не нравится видеть, как одного из своих захватывают, заковывают в кандалы и выдают, а его судьбу оставляют на усмотрение иностранного суда. Сообщается, что Владимир Путин был настолько потрясен линчеванием ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году — по-видимому, представляя, что та же участь может однажды постигнуть и его самого, — что он постоянно пересматривал видеозаписи убийства", - пишет автор.

Бломфельд отмечает, что захват Мадуро, безусловно, является триумфом, который порадует многих правых в США и послужит пугающим сигналом для любого южноамериканского лидера, склонного к отступлению от установленных правил. Но чем дальше от центра, тем менее впечатляющим это выглядит. В то же время, как утверждают критики, подобные миссии, по всей видимости, как минимум частично направлены на создание эффектного момента победы, который понравится сторонникам президента США.

"Если китайские и российские лидеры придут к выводу, что захват Мадуро является частью реализации стратегии, в рамках которой США отказываются от глобальной роли в стремлении к региональной гегемонии, это может скорее придать им уверенности, чем сдержать их, что может иметь катастрофические последствия для международной стабильности", - уверен обозреватель.

Как писал Главред, 3 января США провели операцию в Венесуэле, во время которой президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и увезли из страны.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели, по меньшей мере, семь взрывов. Жители Каракаса выходили на улицы, наблюдали за низко летающими самолетами и делились видео в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

4 января стало известно, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны.

Журналист Иван Яковина комментирует шаги США, направленные на смену власти в Венесуэле, отмечая при этом, что возможное падение мировых цен на нефть на 10–15 долларов за баррель из-за этих процессов может нанести серьёзный ущерб устойчивости экономической модели России.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

