Венесуэла получила исполняющего обязанности президента – кто им стал

Виталий Кирсанов
4 января 2026, 08:23
Вертолет со свергнутым президентом Венесуэлы на борту приземлился в Бруклине.
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Нью-Йорке
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Нью-Йорке / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Верховный суд назначил исполняющую обязанности президента Венесуэлы
  • Макрон написал, кто может возглавить Венесуэлу после Мадуро
  • Мадуро доставлен в следственный изолятор в Нью-Йорке

Вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны, сообщает Reuters.

Суд объяснил свое решение тем, что назначение Родригес на эту должность важно "для обеспечения административной преемственности и всесторонней защиты страны".

Кроме того, как пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, знакомого с маршрутом перевозки Николаса Мадуро, вертолет со свергнутым президентом Венесуэлы на борту приземлился в Бруклине недалеко от Центра содержания под стражей, где он будет находиться до суда.

Также NYT сообщил, что полицейский у Центра содержания под стражей, сообщил собравшимся возле здания через громкоговоритель, что Мадуро уже зашел внутрь учреждения.

Толпа людей начала ликовать, петь и размахивать флагами Венесуэлы.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х написал, что президентом Венесуэлы может стать Эдмундо Гонсалес, который в 2024 году, по подсчетам оппозиционных сил, выиграл президентские выборы.

По мнению президента Франции, начинающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и уважительным к воле венесуэльского народа.

"Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее. Сейчас я веду переговоры с нашими партнерами в регионе", - написал он.

Макрон добавил, что Франция полностью мобилизована и бдительна, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан в эти часы неопределенности.

Тем временем в Сети опубликовали первое видео с Мадуро после его доставки в США.

Смотрите видео с Мадуро после его доставки в США

Смена власти в Венесуэле: мнение журналиста

Журналист Иван Яковина комментирует шаги США, направленные на смену власти в Венесуэле, отмечая при этом, что возможное падение мировых цен на нефть на 10–15 долларов за баррель из-за этих процессов может нанести серьёзный ущерб устойчивости экономической модели России.

Ситуация в Венесуэле: новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

Как писал Главред, ранее Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

Делси Родригес

Делси Родригес – венесуэльская политическая деятельница и юрист. Родилась 18 мая 1969 года.

Вице-президент Венесуэлы (с 2018 года) при режиме Николаса Мадуро.

C 2013 по 2014 год занимала должность министра народной власти по вопросам коммуникации и информации Венесуэлы, с 2014 по 2017 год была министром иностранных дел, а затем с 4 августа 2017 по 14 июня 2018 года работала председателем Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы. В отношении Делси Родригес введен ряд международно-правовых санкций

В январе 2026 года Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента после того, как Мадуро был захвачен военными США. Сама же Родригес, по данным СМИ, сбежала в Россию.

