Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

Режим Николаса Мадуро нарушил многие главные человеческие принципы, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Главное из заявлений Сибиги:

Режим Мадуро нарушил основополагающие принципы

Украина не признавала легитимность Мадуро

Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека.

Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно отмечали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права. Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих", - написал он.

Он заявил, что народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. "Мы будем продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу", - подчеркнул Сибига.

Киев выступает "за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев", говорится в заметке главы МИД Украины.

Смена власти в Венесуэле: мнение журналиста

Журналист Иван Яковина комментирует шаги США, направленные на смену власти в Венесуэле, отмечая при этом, что возможное падение мировых цен на нефть на 10–15 долларов за баррель из-за этих процессов может нанести серьёзный ущерб устойчивости экономической модели России.

Ситуация в Венесуэле: новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он настоятельно призвал не пользоваться воздушным пространством Венесуэлы, что является потенциальным сигналос о подготовке военных действий.

Как писал Главред, ранее Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

