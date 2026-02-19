Укр
Читать на украинском
Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины

Виталий Кирсанов
19 февраля 2026, 15:13
С 23 февраля в большинстве областей Украины начнется смена погоды.
С 23 февраля в большинстве областей Украины начнется смена погоды
С 23 февраля в большинстве областей Украины начнется смена погоды / фото: ua.depositphotos.com

В пятницу, 20 февраля, в Украине сохранится морозная погода, местами ожидается снег, но уже с 23 февраля начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на 20 февраля температура воздуха в Украине составит -6... -12 градусов, на севере похолодает до -14 градусов, а в южной части ожидается 0-3 градуса мороза.

В течение дня в пятницу столбики термометров будут показывать -2... -5 градусов, в южных областях воздух прогреется до +1... +6 градусов.

Снег прогнозируют в центральных областях и на востоке страны. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

В Киеве 20 февраля осадков не ожидается. Ночью температура снизится до -10 градусов, днем будет около -2 градусов.

Синоптик также отметила, что ночи субботы и воскресенья будут оставаться морозными - до -12... -15 градусов.

"А уже с 23-го февраля в большинстве областей Украины начнется явная смена воздушной массы на существенно более теплую", - отметила Диденко.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

В пятницу, 20 февраля, в Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных и восточных областях прогнозируются умеренные осадки, преимущественно в виде снега. В северных областях - местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 4-10° мороза, на севере страны до минус 15°, днем 1-6° мороза, в Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 1-7° тепла, в Крыму до плюс 12°.

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины
Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 21 февраля, на юге и на юго-востоке страны - снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18° мороза, днем 3-8° мороза; в Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 2-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Морозы до -14 и потепление: синоптик назвала точную дату прогрева Украины
Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 22 февраля, без осадков, лишь ночью на западе и на крайнем юге страны небольшой снег; температура ночью 7-13° мороза, на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине до 16° мороза, днем 1-6° мороза, на западе, юге и юго-востоке страны ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Погода в Украине 19 февраля будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве центральных и южных областях. Там ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях будут сильные снегопады, метель. На дорогах в Украине (кроме юго-востока и Закарпатья) будет гололедица.

Как сообщал Главред, 19 февраля на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.

В конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

