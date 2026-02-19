Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной Лозовой

Власти ищут альтернативные решения после удара по Лозовской громаде в Харьковской области.

В Харьковской области повреждена крупнейшая котельная / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/SergiySelenskyy

РФ обстреляла Лозовскую громаду на Харьковщине

Повреждена крупнейшая котельная города Лозовая

Без тепла и воды остались почти 16 тысяч абонентов

В ночь на 19 февраля российская оккупационная армия обстреляла Лозовскую громаду в Харьковской области. В результате была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

"Враг снова наносил удары по Лозовской громаде. Имеем повреждения критической инфраструктуры. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением", — сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский.

По его словам, коммунальщики и энергетики делают все возможное, однако восстановить подачу воды пока не удается.

Впоследствии мэр Лозовой уточнил, что в результате вражеского обстрела обесточена крупнейшая котельная города.

"От нее зависят почти 16 тысяч абонентов. Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети", — отметил Зеленский.

Параллельно городские власти работают над альтернативными вариантами питания и водообеспечения.

"Есть определенные решения, но публично их не обсуждаем — ради безопасности людей и самих объектов", — подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по объектам энергетики Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Удар был рассчитан таким образом, чтобы как можно больше повредить энергетику. В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов остались десятки тысяч человек. Всего под ударом было 12 областей. Известно о девяти раненых, среди них – дети. Есть повреждения более десяти жилых домов, железной дороги.

Утром 17 февраля БПЛА страны-агрессора России атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Трое работников погибли в результате атаки.

Ранее оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как Россия собирает информацию для ударов: мнение эксперта

Как писал Главред, российские оккупанты получают информацию о состоянии украинской энергосистемы с помощью спутниковых данных и агентурных источников в МАГАТЭ. Об этом заявил в эфире Киев24 директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он отметил, что после начала инспекций агентства на атомных электростанциях и подстанциях удары по этим объектам стали более прицельными и результативными.

"На мой взгляд, инспекторы собирали информацию, все снимали и фотографировали, а затем эти данные могли передаваться российским спецслужбам", – заявил Омельченко.

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

