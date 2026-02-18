Десятки россиян попали в окружение: ВСУ добивают оккупантов в Купянске

Главное:
- В окружении в Купянске около 40 российских военных
- Россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра города
В Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться.
Как сообщает Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.
Детали зачистки Купянска
"На вчерашний день - 16 активных позывных. Будем считать, что рация есть не у каждого... еще позавчера было больше. Будем считать, что их где-то 30-35, может, 40. И те, что есть, здоровье у них не в идеальном состоянии", - рассказал спикер.
Россиян заблокировали в Купянске
Трегубов отметил, что россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска и могут только обороняться. Кроме того, любые попытки подкрепления не дают результата из-за полного перерезания связи с городом.
"Максимум, что могут - подбрасывать снаряжение и боеприпасы с помощью БПЛА", - добавил он.
Ситуация в Купянске: что говорят в ВСУ
Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что Купянск в Харьковской области полностью возвращён под контроль Украины.
Он уточнил, что в пределах города остаются лишь несколько локальных участков, где заблокированы российские военные. По его словам, противнику не удалось реализовать свои планы, а украинские силы продолжают удерживать оккупантов в окружении, не позволяя им прорвать блокаду.
Ситуация на фронте - новости по теме
Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.
Заместитель главы офиса президента Павел Палиса сказал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.
В отчете Института изучения войны говорилось о том, что войска страны-агрессора России не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины. Оккупанты смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
