Десятки россиян попали в окружение: ВСУ добивают оккупантов в Купянске

Алексей Тесля
18 февраля 2026, 21:27
Россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска, рассказал Виктор Трегубов.
ВСУ, Купянск
Стали известны подробности боев за Купянск / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное:

  • В окружении в Купянске около 40 российских военных
  • Россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра города

В Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

видео дня

Детали зачистки Купянска

"На вчерашний день - 16 активных позывных. Будем считать, что рация есть не у каждого... еще позавчера было больше. Будем считать, что их где-то 30-35, может, 40. И те, что есть, здоровье у них не в идеальном состоянии", - рассказал спикер.

Россиян заблокировали в Купянске

Трегубов отметил, что россияне засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска и могут только обороняться. Кроме того, любые попытки подкрепления не дают результата из-за полного перерезания связи с городом.

"Максимум, что могут - подбрасывать снаряжение и боеприпасы с помощью БПЛА", - добавил он.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Ситуация в Купянске: что говорят в ВСУ

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что Купянск в Харьковской области полностью возвращён под контроль Украины.

Он уточнил, что в пределах города остаются лишь несколько локальных участков, где заблокированы российские военные. По его словам, противнику не удалось реализовать свои планы, а украинские силы продолжают удерживать оккупантов в окружении, не позволяя им прорвать блокаду.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

Заместитель главы офиса президента Павел Палиса сказал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

В отчете Института изучения войны говорилось о том, что войска страны-агрессора России не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины. Оккупанты смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

война в Украине Купянск Виктор Трегубов
