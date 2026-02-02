Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

Украинские военные контратакуют врага не только в Донецкой области.

Украинские военные пытаются выбить противника из отдельных населенных пунктов

Что сообщили аналитики:

Враг пытается прорвать украинскую оборону почти по всему фронту

Силы обороны контратакуют армию РФ в нескольких областях

В Сумской области ВСУ перешли в контрнаступление

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают попытки наступления на большинстве участков фронта. Но аналитики американского Института окончания войны (ISW) заметили, что и украинские военные проводят контрнаступления и имеют определенные успехи.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Славянском направлении в населенном пункте Резныковцы. В то же время на Добропольском направлении возле населенного пункта Новый Донбасс украинские защитники смогли остановить врага.

Где ВСУ контратакуют врага

В тактическом районе Константиновка - Дружковка украинские подразделения провели контратаки, в то время как враг атаковал защитников возле 19 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник также попытался прорвать оборону возле шести населенных пунктов, а на Сумском - в районе трех. Однако бойцы ВСУ провели контратаки, а возле Варачиного и Юнаковки на Сумщине осуществили контрнаступление.

Эксперт предупредил, какой населенный пункт хочет захватить РФ

Главред писал, что по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, Россия не отказалась от планов захватить Одессу и Николаев, а также стремится установить контроль над Затокой в Одесской области.

По его словам, попытки РФ продвинуться в направлении Одессы и Николаева связаны прежде всего с желанием контролировать ключевые торговые пути. В то же время особый интерес для россиян представляет Затока.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия России недавно продвинулась в западной части Запорожской области. Продвижение врага зафиксировано к северо-западу от населенного пункта Степногорск, расположенного к западу от Орехова.

Ранее СМИ сообщали, что Россия увеличивает численность оккупантов в Сумской области. Враг пытается наступать, чтобы продвинуться к густому большому лесу к северо-западу от Сум.

Накануне стало известно, что количество погибших российских военных в войне против Украины резко увеличилось в течение последних недель. По оценкам европейских правительств и разведки, если такая динамика сохранится, Кремль не сможет компенсировать потери без новой волны мобилизации.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

