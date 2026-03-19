Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря продлится в Украине несколько дней.

Прогноз магнитных бурь в Украине на 19–21 марта / фото: сгенерировано ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

Насколько сильной будет магнитная буря

Как долго продлится геомагнитный шторм

В Украине ожидаются длительные периоды повышенных геомагнитных условий. Магнитная буря будет обрушиваться на Землю в течение нескольких дней. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

Сегодня, 19 марта, ожидается магнитная буря уровня G-1. Однако уже завтра, 20 марта, геомагнитный шторм может достичь уровня G-3. Продолжится он как минимум до 21 марта.

Прогноз магнитных бурь 19-21 марта / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 6, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, нормальный. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню C2.

Магнитная буря 19 марта / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, которое частично финансируется государством и ставит своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

