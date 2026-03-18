Погода резко изменится: где в Украине выпадет снег и ударит заморозок

В ближайшие дни погода будет более холодной и переменчивой, возможен мокрый снег и небольшой дождь при температуре 2–7 °C, сообщил синоптик.

Прогноз погоды — где в Украине выпадет снег и наступит мороз

Погода в Черкасской области в первой половине марта характеризовалась повышенными температурами и значительным дефицитом осадков. Бездождевой период длится уже 21–26 дней. Об этом сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, вблизи земной поверхности сохраняется высокое атмосферное давление, но в средних и верхних слоях сформировался высотный циклон.

"Поэтому холодный нестабильный воздух изменил уже привычный для марта солнечный и теплый характер погоды. В ближайшую ночь возможен мокрый снег, который завтра днем перейдет в небольшой дождь. Температура в течение суток 2–7 °C", — сообщил он.

Прогноз погоды на 20-21 марта

В пятницу и субботу, 20–21 марта, существенных осадков не ожидается, температура ночью около 0°, днем поднимется до 6–11°, что создает комфортные весенние условия.

Прогноз погоды на 22 марта

В воскресенье, 22 марта, прогнозируется переменная, преимущественно облачная погода с небольшим дождем, температура в пределах 4–9° тепла.

Когда в Украину вернется тепло

По данным численных моделей, с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут принести осадки в различных фазах, в частности мокрый снег.

"А мы помним, что март в наших широтах такой, и нынешние синоптические процессы этому способствуют. Поэтому делать окончательные выводы о характере марта пока преждевременно. Поэтому умеренное потепление полезно, но ждем уже настоящего", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Житомирской области в ближайшие дни сохранится спокойная и сухая погода, однако температура будет постепенно снижаться. По словам представительницы областного гидрометцентра Екатерины Ткачук, атмосферные фронты пока проходят мимо региона, поэтому существенных изменений в погоде не прогнозируется.

В целом эта неделя в Украине отличается прохладной погодой. Синоптик Наталья Диденко отметила, что настоящего весеннего потепления пока ждать не стоит.

Между тем в Харькове утром 18 марта объявили повышенный уровень опасности из-за погодных условий. Соответствующее предупреждение распространяется как на город, так и на область.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

