Погода резко изменится: где в Украине выпадет снег и ударит заморозок

Погода в Черкасской области в первой половине марта характеризовалась повышенными температурами и значительным дефицитом осадков. Бездождевой период длится уже 21–26 дней. Об этом сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
По его словам, вблизи земной поверхности сохраняется высокое атмосферное давление, но в средних и верхних слоях сформировался высотный циклон.
"Поэтому холодный нестабильный воздух изменил уже привычный для марта солнечный и теплый характер погоды. В ближайшую ночь возможен мокрый снег, который завтра днем перейдет в небольшой дождь. Температура в течение суток 2–7 °C", — сообщил он.
Прогноз погоды на 20-21 марта
В пятницу и субботу, 20–21 марта, существенных осадков не ожидается, температура ночью около 0°, днем поднимется до 6–11°, что создает комфортные весенние условия.
Прогноз погоды на 22 марта
В воскресенье, 22 марта, прогнозируется переменная, преимущественно облачная погода с небольшим дождем, температура в пределах 4–9° тепла.
Когда в Украину вернется тепло
По данным численных моделей, с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут принести осадки в различных фазах, в частности мокрый снег.
"А мы помним, что март в наших широтах такой, и нынешние синоптические процессы этому способствуют. Поэтому делать окончательные выводы о характере марта пока преждевременно. Поэтому умеренное потепление полезно, но ждем уже настоящего", — резюмирует он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Житомирской области в ближайшие дни сохранится спокойная и сухая погода, однако температура будет постепенно снижаться. По словам представительницы областного гидрометцентра Екатерины Ткачук, атмосферные фронты пока проходят мимо региона, поэтому существенных изменений в погоде не прогнозируется.
В целом эта неделя в Украине отличается прохладной погодой. Синоптик Наталья Диденко отметила, что настоящего весеннего потепления пока ждать не стоит.
Между тем в Харькове утром 18 марта объявили повышенный уровень опасности из-за погодных условий. Соответствующее предупреждение распространяется как на город, так и на область.
О личности: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
