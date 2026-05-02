Большинство владельцев неправильно ставят миски для кота — в чём проблема

О чем идет речь в материале:
- Где ставить миску с водой для кота
- Почему кот не пьет воду
- Как правильно поставить миску для кота
Миска с водой рядом с кошачьей миской для еды — казалось бы, удобно и логично. Но для кота это может быть некомфортно по вполне конкретной причине. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, что стоит за этой привычкой и как легко это исправить.
Почему кот не хочет пить воду рядом с едой
По ее словам, поведение кота возле мисок часто удивляет хозяев: животное как будто игнорирует воду или пьет из любого другого места, только не из той миски, что стоит рядом с едой. За этим стоит эволюционная логика.
"В дикой природе кошки никогда не охотятся, не убивают и не едят добычу вблизи источника воды, поскольку инстинктивно понимают, что добыча может загрязнить воду", — объясняет Шанни.
Этот инстинкт никуда не исчез вместе с переходом кошки на домашний корм. Вода возле миски с едой для кошки — потенциально "загрязненный источник", которого стоит избегать.
Смотрите видео о том, почему кот не пьет воду из миски:
Как правильно разместить миску с водой для кота
Эксперт предупредила, что резкое перемещение миски может сбить кота с толку и создать лишний стресс.
"Вместо того, чтобы внезапно менять окружение вашего кота, перемещая его любимые источники воды подальше от еды, я бы посоветовала вам добавить дополнительные миски с водой подальше от еды вашего кота", — говорит она.
То есть не убирать привычную миску, а постепенно добавлять новые источники воды в разных частях квартиры.
Больше мисок — это не прихоть, а обогащение среды. Дополнительные миски с водой — это не просто удобство, а способ улучшить качество жизни животного.
"Я считаю добавление дополнительных мисок с водой формой обогащения среды, поскольку вы не только даете коту возможность иметь воду подальше от еды, но и предоставляете ему больше выбора, что позволяет ему лучше контролировать свое окружение. А кошки по своей природе ищут различные источники воды. Таким образом, вы также даете им возможность проявить свои природные инстинкты", — объясняет Шанни.
Контроль над своим пространством — важная потребность для кота. Несколько мисок в разных местах удовлетворяют ее лучше, чем одна — даже самая лучшая.
Какой размер миски для кота выбрать
Шанни отмечает, что помимо расположения, имеет значение и размер посуды. Исследования, на которые ссылается эксперт, показывают, что кошки предпочитают меньшие миски с водой. Узкая глубокая миска, в которой усы касаются краев, может быть неудобной — и кошка просто откажется из нее пить.
Об источнике: Wild at Heart Cats
Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.
Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.
Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред