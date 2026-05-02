Большинство владельцев неправильно ставят миски для кота — в чём проблема

Юрий Берендий
2 мая 2026, 18:07
Кошки часто отказываются пить воду из миски рядом с едой из-за природных инстинктов, которые влияют на их поведение в домашних условиях, указала эксперт.
Как правильно ставить миски для кота — почему кот не пьет воду / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где ставить миску с водой для кота
  • Почему кот не пьет воду
  • Как правильно поставить миску для кота

Миска с водой рядом с кошачьей миской для еды — казалось бы, удобно и логично. Но для кота это может быть некомфортно по вполне конкретной причине. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объясняет, что стоит за этой привычкой и как легко это исправить.

Главред выяснил, что делать, если кот пьет мало воды.

Почему кот не хочет пить воду рядом с едой

По ее словам, поведение кота возле мисок часто удивляет хозяев: животное как будто игнорирует воду или пьет из любого другого места, только не из той миски, что стоит рядом с едой. За этим стоит эволюционная логика.

"В дикой природе кошки никогда не охотятся, не убивают и не едят добычу вблизи источника воды, поскольку инстинктивно понимают, что добыча может загрязнить воду", — объясняет Шанни.

Этот инстинкт никуда не исчез вместе с переходом кошки на домашний корм. Вода возле миски с едой для кошки — потенциально "загрязненный источник", которого стоит избегать.

Как правильно разместить миску с водой для кота

Эксперт предупредила, что резкое перемещение миски может сбить кота с толку и создать лишний стресс.

"Вместо того, чтобы внезапно менять окружение вашего кота, перемещая его любимые источники воды подальше от еды, я бы посоветовала вам добавить дополнительные миски с водой подальше от еды вашего кота", — говорит она.

То есть не убирать привычную миску, а постепенно добавлять новые источники воды в разных частях квартиры.

Больше мисок — это не прихоть, а обогащение среды. Дополнительные миски с водой — это не просто удобство, а способ улучшить качество жизни животного.

"Я считаю добавление дополнительных мисок с водой формой обогащения среды, поскольку вы не только даете коту возможность иметь воду подальше от еды, но и предоставляете ему больше выбора, что позволяет ему лучше контролировать свое окружение. А кошки по своей природе ищут различные источники воды. Таким образом, вы также даете им возможность проявить свои природные инстинкты", — объясняет Шанни.

Контроль над своим пространством — важная потребность для кота. Несколько мисок в разных местах удовлетворяют ее лучше, чем одна — даже самая лучшая.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Какой размер миски для кота выбрать

Шанни отмечает, что помимо расположения, имеет значение и размер посуды. Исследования, на которые ссылается эксперт, показывают, что кошки предпочитают меньшие миски с водой. Узкая глубокая миска, в которой усы касаются краев, может быть неудобной — и кошка просто откажется из нее пить.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским

Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским

18:38Украина
Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно

Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно

18:29Политика
Мощные удары по целям РФ: взорвана тактическая группа ОТРК Искандер и РЛС

Мощные удары по целям РФ: взорвана тактическая группа ОТРК Искандер и РЛС

17:26Украина
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделала

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделала

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке грумера с собакой за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке грумера с собакой за 37 с

Последние новости

18:48

Привычка в душе раскрывает скрытые черты поведения: выбор не случаен

18:38

Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским

18:29

Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно

18:20

Позиции доллара могут укрепиться: как изменится курс валют с понедельника

18:07

Большинство владельцев неправильно ставят миски для кота — в чём проблемаВидео

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
17:56

Как спасти подмерзшую малину: правила подкормки и антистрессовой обработки

17:47

Гороскоп Таро на завтра 3 мая: Ракам - отдых, Водолеям - много дел

17:43

Семья дронами ищет пропавшую собаку: назначено вознаграждение

17:31

Пирсинг и жесткий макияж:14-летняя дочь Кардашьян поразила внешним видомВидео

Реклама
17:26

Мощные удары по целям РФ: взорвана тактическая группа ОТРК Искандер и РЛС

17:12

В Украину придет почти летнее тепло: когда температура резко поднимется

16:53

Почему эксперты советуют выключать роутер на ночь: скрытые риски подключения к сети

16:47

От "Президента" до "Нутеллы": странные имена детей, которые запретили

16:46

Обязательно для всех авто: водителей в Украине ждут важные изменения

16:26

Переговоры с РФ без участия США: Зеленский готовит новую стратегию — Politico

16:03

"Впервые в истории": назван новый главный тренер сборной Украины по футболуВидео

15:59

Бронь может не спасти: в Украине хотят изменить подход к мобилизации

15:50

Слово "утренник" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

15:49

Запретный цвет в букете: почему желтые цветы считаются "предвестниками разлуки"

15:30

"Специфическая активность со стороны Беларуси": Зеленский предупредил о новой угрозе

15:24

Стягивают танки и хотят вытеснить ВСУ: в ДШВ раскрыли планы РФ в Покровске

15:14

Китайский гороскоп на завтра, 3 мая: Змеям - споры, Крысам - покупки

15:10

Названы месяцы рождения с необычной судьбой: им приписывают особую роль

14:56

Три запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 3 мая

14:55

Резкое потепление накроет Львовскую область: когда температура повысится до +23

14:54

Сразу несколько АЗС в огне: Россия массированно атакует Харьков, есть жертвы

14:38

"Вопрос только во времени": в США поставили вердикт новому наступлению России

14:09

Красный гроб: поклонники сильно удивлены подарком Киркорову на день рождения

13:56

Чем подкормить чеснок весной, чтобы выросли крупные и крепкие головкиВидео

13:53

Люди "начнут возвращаться во времени" через 3 года: прогноз ученого

13:53

РФ штурмует Константиновку, россияне пытаются закрепиться — Сырский

13:47

"Крупнейшая кража в истории": из Украины вывезли сотни тонн золота и серебраВидео

13:26

Дешевеет даже молодой урожай: в Украине резко упали цены на популярные овощи

12:58

В ближайшее время может начаться битва за ещё один город — лейтенант

12:45

Ким: Правила для бизнеса должны оставаться неизменными в течение 5–10 лет, независимо от политических циклов

12:43

Будут ли у украинцев забирать старые авто после техосмотра: адвокат разъяснила правила

12:41

В Харькове дроны РФ нанесли удар по АЗС и автосалону: есть раненые

12:35

Что убивает садовую гвоздику: ошибки в поливе, подкормке и выборе местаВидео

12:29

Угрожают бульдозерами: сразу 34 дома занимают "чужую" землю

12:06

Трамп официально завершил войну против Ирана, но есть нюанс: детали от Politico

Реклама
11:46

Почему повербанк работает хуже ожиданий: ошибка, которую делают все

11:35

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявлениеФото

11:35

Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

11:25

Астролог назвала два знака зодиака с мудростью "старой души"

11:15

Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

10:23

Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

10:23

Как увеличить урожай: названы лучшие соседи для свеклы на грядке

09:39

Карабахская миссия вне азербайджанского контура

09:36

Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

09:15

Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточкиВидео

