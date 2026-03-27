Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему кот внезапно вздрагивает от прикосновения — объяснение удивит

Юрий Берендий
27 марта 2026, 04:02
Эксперты рассказали, чувствуют ли кошки щекотку, какие участки их тела являются чувствительными и как правильно реагировать на их поведение при прикосновении.
Почему кот внезапно вздрагивает от прикосновения — как правильно гладить кота

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот вздрагивает
  • Почему кот дергается
  • Как правильно гладить кота

Многие владельцы кошек хотя бы раз замечали странную реакцию, когда во время поглаживания кошка вздрагивает, дергает лапой или даже резко отстраняется. Это может выглядеть странно или даже настораживать. Но причина гораздо интереснее, чем кажется. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube объясняют, что такое поведение часто связано с особой чувствительностью кошек к прикосновениям.

Главред выяснил, боятся ли кошки щекотки.

видео дня

Где кошки боятся щекотки — можно ли щекотать кошку

По словам экспертов, у кошек есть зоны, которые очень активно реагируют на прикосновения — почти как у людей при щекотании.

"Хотя кошки не смеются так, как мы, у них есть участки тела, которые при щекотании вызывают реакции, очень похожие на наши", — объясняют зооэксперты.

К таким чувствительным местам относятся:

  • лапы;
  • живот;
  • основание хвоста.

Смотрите видео о том, можно ли щекотать кота:

Именно поэтому при прикосновении кот может резко двигаться или реагировать так, будто его что-то раздражает.

Почему кот дергается и двигает лапами

Указывается, что если во время поглаживания вы видите, что кот вздрагивает или отмахивается — это не случайность.

"Если, когда вы их гладите, вы видите, как они двигают лапой, вздрагивают или игриво машут на вас, это может быть реакция, похожая на ту, что бывает у нас, когда нас щекочут", — отмечают эксперты.

То есть такое поведение — естественное и часто не несет угрозы.

Как кошки реагируют на щекотку

В видео отмечается, что, несмотря на сходство с человеческим щекотанием, ощущения у кошек другие.

"Кошки не чувствуют щекотки так, как люди. Их реакция — это скорее непроизвольный рефлекс на интенсивное или неожиданное ощущение", — объясняют специалисты.

Это означает, что кот не "играет" специально — его тело просто реагирует на стимул.

Реакция на прикосновение может сильно отличаться в зависимости от характера животного.

"Некоторые даже получают от этого удовольствие, а другие смотрят на вас так, будто вы только что предали их доверие", — добавляют зооэксперты.

Именно поэтому одна кошка будет мурлыкать, а другая — резко отходить.

Как понять, нравится ли кошке прикосновение

Главное правило, по мнению специалистов, — наблюдать за языком тела животного.

"Вот почему важно наблюдать за их языком тела. Если они расслабляются — прекрасно. Если они напрягаются или отходят, уважайте их пространство", — советуют эксперты.

Они добавляют, что это поможет избежать стресса и сохранить доверие кошки. Внезапные вздрогивания — это не проблема и не странная привычка. Это естественная реакция организма кошки на чувствительные зоны и интенсивное прикосновение.

"Так что нет, ваша кошка не будет смеяться, но ее реакция может рассказать вам гораздо больше, чем вы думаете", — заключают зооэксперты.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые страстно увлечены животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

01:33Война
Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

23:03Война
Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

21:50Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Китайский гороскоп на завтра, 27 марта: Змеям - потери, Тиграм - претензии

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"

Гороскоп на завтра, 27 марта: Ракам - радость, Весам - страх

Гороскоп на завтра, 27 марта: Ракам - радость, Весам - страх

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

Последние новости

05:11

Спрятали от посторонних глаз: какой город в СССР тайно построили посреди леса

04:30

Четыре знака зодиака скоро получат приятный денежный бонус: кому повезет

04:02

Почему кот внезапно вздрагивает от прикосновения — объяснение удивитВидео

03:30

Один знак зодиака ждет потрясающий апрель 2026: гороскоп на месяцВидео

02:51

Отказ был смертным приговором: зачем люди на самом деле чокаются бокаламиВидео

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
02:14

Почему успешные люди всегда включают бесшумный режим: объяснение ученых удивит

01:33

РФ ударила по жилому району Харькова: есть попадание в многоэтажку, что известно

01:06

Как продолжить "жизнь" сыра в холодильнике: советы для разных сортов

26 марта, четверг
23:48

Как понять, что кот счастлив: 8 признаков, что вы для него самый близкий человек

Реклама
23:03

Третья мировая война уже началась: Буданов сделал тревожное заявление по Украине

22:28

Кого ждёт денежный прорыв в апреле 2026: гороскоп на месяц от Анжелы Перл

21:52

Чеснок начнёт расти на глазах: эксперт раскрыл точную формулу весенней подкормкиВидео

21:50

Украина — Швеция: команда Реброва уступила шведам, подробности матча

21:41

В некоторых областях особенно заметно — почему растет цена пасхальной корзины

21:19

Стеклянные фляги в армии СССР - недорогая замена металлу или вынужденная необходимость

20:55

Пасхальная корзина 2026 года ударит по кошельку: назван самый дорогой продукт

20:54

В небе над Украиной зафиксировали российские дроны с парашютами — для чего они

20:33

Ранние посевы — что можно сеять в открытый грунт уже в марте

20:29

"Спецура" и танки-приманки: ВСУ разгромили оккупантов на важном направлении

20:12

Буданов объявил о крупном обмене пленными: когда он состоится

Реклама
19:44

Почему гибнет рассада: что категорически нельзя делать

19:41

Месяц станет переломным: какой знак зодиака ждет судьбоносный апрель 2026

19:28

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

19:25

Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

19:18

Чак Норрис умирал дважды: что происходило с актером

19:10

Зачем Кремль ведет политическую борьбу за Будапешт и Минск: Денисенко раскрыл планмнение

19:00

Что приготовить на Пасху — идеальное меню для праздничного стола

18:57

"Выдерну его": Киркоров пожаловался на зависимого сына

18:54

Тепло с Балкан идет на Львовщину: когда потеплеет до +17

18:33

Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

18:27

Снаряды под вопросом: Трамп заговорил о перенаправлении боеприпасов для Украины

18:25

Можно ли нести искусственные цветы на кладбище: ответ священника

18:08

Можно ли сажать огород до Благовещения: священник расставил точки над "і"Видео

18:06

Стильные кожаные куртки на весну: 5 необычных моделей для всех типов фигурыВидео

17:36

Весна преподнесет сюрприз: погода в Тернопольской области скоро порадует теплом

17:35

Почему благотворители выбрасывают пожертвования граждан — сотрудница удивилаВидео

17:20

Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужно немедленно убрать из гостиной весной

17:13

"В розыске": известного артиста задержали ТЦК в Чернигове

17:12

Получится идеально обжаренный лук: щепотку чего следует добавить прямо на сковороду

17:07

Гороскоп на апрель 2026: один знак зодиака станет героем месяцаВидео

Реклама
16:57

Желтизна и разводы исчезнут за считанные минуты: как вымыть окна до блескаВидео

16:33

На светофорах в Украине появился новый красный кружок: о чем он информируетВидео

16:32

Закончится ли война в ближайшее время: Зеленский сделал ряд заявлений

16:31

В Ровенскую область надвигается потепление: синоптики назвали дату смены погоды

16:04

"Это был маразм": предательница Марченко "решила учить" Игоря Кондратюка

15:55

Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

15:54

В РФ заявили о полном уничтожении российской армии на ключевом направлении — что известно

15:51

Житомирскую область охватит резкое потепление: когда ожидается +20 градусов

15:46

Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026: алмазный и радужный эффектВидео

15:46

"В тяжелом состоянии": олень Борис выжил после аварии, как он выглядит сейчасВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять