Как продлить жизнь кошки: самый простой способ, который игнорируют владельцы

Эксперты объяснили, почему прогулки кошек представляют серьезную опасность для их жизни и здоровья и какие альтернативы могут снизить риски.

Домашние кошки кажутся независимыми и приспособленными к улице, однако именно свобода прогулок может значительно сократить их жизнь. Новый обзор научных исследований показывает, что самый простой способ существенно продлить жизнь кошки — ограничить ее неконтролируемые выходы на улицу и обеспечить безопасную среду. Об этом сообщает The Independent.

Почему свободные прогулки кошек опасны — можно ли выгуливать кошек

Эксперты отмечают, что улица представляет для кошек гораздо больше рисков, чем кажется владельцам.

"Позволяя домашнему коту гулять на улице, вы подвергаете его значительной опасности — и риску преждевременной смерти", — отмечается в материале.

Наиболее частые последствия таких прогулок — травмы и гибель в результате ДТП, драк или падений.

Статистика потерь: проблема глобального масштаба

Обзор издания показывает, что проблема носит не локальный, а мировой характер. В некоторых странах масштабы потерь поражают.

"Примерно две трети всех австралийских владельцев кошек теряли своих питомцев во время их прогулок", — сообщается в исследовании.

Также подчеркивается, что последствия выхода на улицу выходят далеко за пределы травм.

"Многие владельцы накапливают большие счета за ветеринарные услуги, а их кошки остаются с хроническими заболеваниями на всю жизнь", — отмечают авторы обзора.

Что на самом деле происходит с кошками на улице

Исследователи использовали камеры на ошейниках, чтобы увидеть поведение кошек в реальной среде. Результаты оказались тревожными.

"25% рисковали отравиться, едя или пья вне дома — любое вещество могло быть опасным", — говорится в исследовании кошек в США.

Кроме того, фиксировались частые контакты с опасными объектами и ситуациями:

"Почти половина (45%) переходила дороги, 25% встречала других кошек, 20% забиралась под дома, а 20% исследовали ливневую канализацию", — отмечается в обзоре.

Подобные результаты были получены и в других странах.

"59 % из них пили воду вне дома, 40 % ели вне дома, 32 % переходили дороги, а 21 % рисковали упасть, забираясь на крыши", — говорится об исследовании в Новой Зеландии.

Главная причина смертности кошек

Одним из самых опасных факторов остаются дорожно-транспортные происшествия.

"Дорожно-транспортные происшествия стали основной причиной смерти кошек в возрасте от одного года до восьми лет", – отмечает британское исследование.

Европейские оценки также подтверждают высокий риск.

"18–24 % кошек в течение жизни попадают под колеса автомобилей, причем около 70 % таких случаев заканчиваются летально", – сообщается в материале.

Наиболее уязвимыми являются молодые животные и некастрированные коты, которые чаще покидают территорию дома.

Помимо ДТП, кошки сталкиваются с рядом других серьезных угроз.

"Уличные коты подвергаются серьезным инфекционным заболеваниям, таким как вирус иммунодефицита кошек (FIV), и часто участвуют в драках", – отмечается в обзоре.

Такие ситуации могут приводить к тяжелым осложнениям.

"У них образуются абсцессы, которые могут привести к смерти и требуют дорогостоящего ветеринарного лечения", — говорится в исследовании.

Также фиксируются случаи жестокого обращения со стороны людей.

"Существуют данные со всего мира об умышленном отравлении и нанесении травм бездомным кошкам, многие из которых гибнут, не дождавшись медицинской помощи", – отмечается в материале.

Сколько лет жизни теряют кошки

Согласно подсчетам исследователей, разница в продолжительности жизни существенна.

"Мы подсчитали, что продолжительность жизни домашних кошек, живущих на улице, как минимум на 2–3 года короче, чем у кошек, содержащихся в помещении", – говорится в обзоре.

Как продлить жизнь кошке: самое простое решение

Специалисты отмечают, что самый эффективный способ снизить риски — контроль доступа на улицу.

"Самый простой способ защитить своих кошек — держать их на своем участке", — отмечают авторы.

При этом не обязательно полностью лишать животное прогулок.

"Содержание кота в пределах территории не означает, что его нужно постоянно держать в помещении", — уточняется в материале.

Среди решений предлагаются безопасные альтернативы: специальные ограждения, "catio" или прогулки на поводке.

"Многих кошек также можно научить ходить в шлейке или на поводке", — отмечают эксперты.

Об источнике: The Independent The Independent — британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета.

