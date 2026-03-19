Чем кормить собаку кроме мяса: список безопасных овощей

Эксперты объяснили, какие овощи полезны собакам и как их правильно готовить.

Овощи для собак: что укрепит здоровье, а что навредит / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Собакам, как и их предкам-волкам, необходима диета с высоким содержанием белка. За столетия одомашнивания и жизни с людьми собаки также полюбили некоторые овощи. Но это не значит, что им можно давать абсолютно все. Главред разобрался, какие овощи можно давать собакам и нужно ли их поддавать термической обработке.

Самое важное, что стоит знать: некоторые овощи могут принести больше вреда, чем пользы собакам, склонным к диабету или проблемам с почками. Также прежде чем менять рацион собаки или добавлять в рацион овощи, нужно проконсультироваться с ветеринаром, пишет PureWOW.

Зачем кормить собаку овощами?

Бретт Подольский — основатель компании The Farmer's Dog, которая производит товары для животных — говорит, что овощи не должны составлять более 10 процентов рациона собаки. Но эти 10 процентов могут обеспечить значительное количество питательных веществ, которых нет в белках.

По его словам, исследования показали, что зеленые листовые овощи могут снизить риск развития рака у некоторых собак (например, у золотистого ретривера).

"Овощи — отличный источник влаги благодаря высокому содержанию воды. Они также могут обеспечить собаку разнообразными витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой и фитонутриентами — природными соединениями, содержащимися в растениях и обладающими противоболезненным действием", - объяснил Подольский.

Какие овощи можно давать собакам

1. Капуста в сыром или вареном виде.

Она содержит витамины B1, B6, C и K, а также антиоксиданты.

Если у вас собака породы, склонной к вздутию живота, например, немецкий дог, то капусту питомцу давать не стоит. Также это предостережение касается собак с чувствительной пищеварительной системой.

2. Морковь в сыром или вареном виде.

Морковь — идеальное лакомство для собак, поскольку её можно есть в сыром виде, она низкокалорийна и не вызывает сильного газообразования. Морковь содержит витамины B, C, D, E и K, а также большое количество клетчатки.

Избегайте употребления моркови, если у вашей собаки диабет, так как морковь содержит натуральный сахар.

3. Цветная капуста.

Цветная капуста безопасна в небольших количествах. Как и другие крестоцветные овощи, она может вызывать газообразование, поэтому за породами, склонными к вздутию живота, следует внимательно следить и давать им только небольшие порции.

Цветную капусту лучше всего подавать слегка приготовленной на пару. Она содержит витамины B, C и K, а также омега-3 жирные кислоты — все это очень полезно для иммунной системы.

4. Сельдерей.

Частота приема: примерно горсть в день. Избегайте применения, если у вашей собаки проблемы с зубами или обезвоживание.

Сельдерей богат витаминами А, В и С. Витамин А помогает улучшить зрение. Сельдерей содержит натрий и может вызывать учащенное мочеиспускание у собак. Обезвоженным собакам сельдерей давать не следует.

5. Огурцы.

Этот овощ идеально подходит для собак, которым необходимо восполнить запасы жидкости или поддерживать здоровый вес. Огурцы повышают энергию, но при этом содержат мало калорий. Употребляя огурцы, собаки получают витамины B1, C и K, не говоря уже о калии, меди, магнии и биотине.

6. Свекла в сыром или вареном виде.

Частота: изредка в качестве лакомства. Не рекомендуется давать собаке, у которой есть склонность к образованию камней в почках, остеопорозу или диабету.

Свекла добавляет в рацион витамин С, клетчатку, фолиевую кислоту, марганец и калий. Она также может помочь собаке лучше усваивать другие питательные вещества.

7. Брокколи в сыром или вареном виде.

Как и цветная капуста, брокколи может вызывать газообразование.

Брокколи содержит витамины A, C, E и K. Обязательно нарежьте брокколи — слишком крупные стебли могут застрять в горле собаки.

Что нельзя давать собакам / Инфографика: Главред

​8. Брюссельская капуста.

Брюссельская капуста укрепляет иммунитет (витамин С) и здоровье костей (витамин К). Кроме того, она содержит антиоксиданты, которые борются с воспалением. Постепенно вводите брюссельскую капусту в рацион вашей собаки, чтобы посмотреть на реакцию организма, поскольку эта капуста также может вызывать газообразование.

Брюссельскую капусту ни в коем случае не дают собаке в сыром виде.

9. Тыква мускатная.

Способ приготовления: отварить, превратить в пюре. Давать в небольших количествах.

Если вашей собаке необходимы продукты, богатые витаминами А, В 6 и С, для укрепления иммунной или сердечно-сосудистой системы, попробуйте мускатную тыкву. Она низкокалорийна, богата питательными веществами и обычно хорошо усваивается желудком.

10. Зеленая фасоль.

Способ приготовления: рубленая, приготовленная на пару, сырая или консервированная (только с низким содержанием натрия). Избегайте употребления, если собаке необходимо набрать вес.

Зеленая фасоль содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту и клетчатку. Может быть эффективным лакомством для собак с ожирением.

11. Капуста кале.

Способ приготовления: сырая, приготовленная на пару, бланшированная.

Капусту кале не дают собакам, у которых проблемы с почками, мочевым пузырем или пищеварением.

Капуста кале не зря считается суперфудом. Она известна своей способностью укреплять кости, зрение и иммунитет благодаря витаминам А и К. Кале также содержит железо, элемент, отвечающий за здоровье красных кровяных клеток и уровень кислорода в крови.

12. Пастернак.

Способ приготовления: сырой и измельченный, отваренный и пюрированный или размятый.

Пастернак собаке дают изредка в качестве лакомства. Он богат фолиевой кислотой (полезной для нервной системы), калием и витаминами B6 и C.

13. Горох.

Способ приготовления: в вареном, замороженном, сыром виде, измельченном.

Горох не стоит давать собакам с проблемами с почками из-за высокого содержания мочевой кислоты в этом овоще.

14. Перец.

Способ приготовления: измельчить, удалить семена в сыром или вареном виде или вареном виде.

Можно давать до одного болгарского перца в день, в зависимости от размера вашей собаки.

В этих овощах содержится в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, и они являются отличными низкокалорийными закусками для собак.

Перец желательно пропаривать, чтобы размягчить его кожицу, и трижды проверить, не кормите ли вы своего питомца острыми сортами перца.

15. Картофель.

Способ приготовления: отварить, измельчить или превратить в пюре, желательно без кожуры.

Картофель нельзя собакам с ожирением.

Сырой картофель содержит большое количество соланина, который может быть токсичен, поэтому рекомендуется готовить картофель на пару и пюрировать или запекать его перед тем, как давать его собаке. Картофель также содержит витамин B6, железо и магний, которые являются полезными витаминами и минералами.

16. Тыква.

Консервированная тыква часто лучше подходит для собак, чем сырая, так как она легче усваивается. Обязательно покупайте обычную консервированную тыкву, а не начинку для тыквенного пирога.

Тыква помогает собакам, страдающим запорами, а содержащийся в ней бета-каротин может улучшить зрение. Тыквенные семечки можно давать собакам, если они не покрыты маслом, сливочным маслом или солью.

17. Сладкий картофель/Ямс.

Способ приготовления: отварить, пюрировать, измельчить. Избегайте этого овоща, если у вашей собаки диабет. Это ещё один замечательный продукт для улучшения пищеварения. Сладкий картофель содержит огромное количество клетчатки, не говоря уже о витаминах B6 (для здоровья мозга) и C.

Как и морковь, сладкий картофель содержит бета-каротин, который улучшает зрение и состояние кожи. В то же время сладкий картофель содержит сахар, поэтому собакам с диабетом следует избегать его употребления.

18. Шпинат.

Способ приготовления: в вареном или сыром виде.

Нельзя собакам, у которых есть проблемы с почками. Шпинат, богатый железом и магнием, может стать прекрасным дополнением к рациону собаки. Витамины А, С и Е также делают этот листовой овощ очень полезным (кроме того, он может бороться с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и воспалением).

Чрезмерное употребление может быть вредным из-за щавелевой кислоты, которая при передозировке может вызвать повреждение почек (небольшие количества абсолютно безопасны).

19. Кабачки.

Эти овощи укрепляют кости, сердце и почки собаки, обогащая их кальцием, витамином А и калием. Как и в случае с перцем, попробуйте приготовить их на пару, чтобы размягчить кожуру (кабачки, в отличие от некоторых других овощей, сохраняют свою питательную ценность даже после приготовления).

Как писал Главред, для многих людей нет ничего лучше завтрака из яиц - жареных, в виде омлета или вареных с жидким желтком. Это классическое блюдо почти в каждой семье. Однако то, что подходит людям, не всегда безопасно для животных.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

