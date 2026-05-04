Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкции

Специалисты рассказали, в каких случаях этот метод действительно помогает восстановить напольное покрытие без ремонта.

https://glavred.info/dim/kak-spasti-laminat-posle-vzdutiya-prostoy-tryuk-bez-razborki-konstrukcii-10761773.html Ссылка скопирована

Глубокие повреждения не подлежат восстановлению и требуют замены планок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

Как правильно применять метод с утюгом

Какие риски перегрева покрытия существуют

Как предотвратить вздутие пола в будущем

Вздутие напольного покрытия — проблема, которая может испортить даже самый дорогой интерьер за считанные часы. Причиной часто становится банальная влага: пролитая вода, протечка вазона или чрезмерная уборка. В то же время не всегда нужно сразу демонтировать пол — существуют способы локального восстановления, которые действительно работают.

Современный ламинированный паркет — это многослойный материал, где основную роль играет HDF-плита из прессованных древесных волокон. Именно она наиболее чувствительна к влаге, пишет Lovedeco.

видео дня

Древесина обладает гигроскопическими свойствами, то есть способностью впитывать воду из воздуха или при прямом контакте. В результате волокна расширяются, и поверхность пола деформируется.

Проблема проявляется быстро: покрытие становится неровным, планки приподнимаются, а стыки становятся заметными. В некоторых случаях ситуацию усугубляют ошибки монтажа — отсутствие компенсационных зазоров или укладка на влажное основание.

Как работает метод с утюгом

Один из самых популярных способов восстановления — использование обычного утюга. Его эффективность объясняется физикой процесса: тепло способствует испарению влаги, а древесные волокна постепенно возвращаются в исходное состояние.

Для этого поврежденный участок накрывают хлопчатобумажной тканью или полотенцем, после чего обрабатывают утюгом на средней температуре без пара. Контакт должен быть коротким — несколько десятков секунд с перерывами. Такой подход позволяет избежать перегрева и повреждения декоративного слоя.

Когда метод не работает

Эксперты отмечают: этот метод работает только в тех случаях, когда вздутие свежее и не имеет глубоких структурных повреждений. Если влага проникла глубоко или деформация охватила большую площадь, восстановление уже невозможно — понадобится замена планок.

Неправильное использование утюга также сопряжено с рисками. Чрезмерная температура или отсутствие защитной ткани могут привести к обесцвечиванию, деформации или даже плавлению верхнего слоя покрытия.

Как создать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное вздутие

Чтобы избежать повторного вздутия, важно контролировать уровень влажности в помещении. Оптимальный показатель — 40–60%. Именно такой диапазон считается безопасным для деревянных материалов.

Не менее важен правильный уход за полом. Избыток воды во время уборки, несвоевременное удаление жидкости и использование неподходящих средств значительно повышают риск деформации.

Также стоит регулярно проверять состояние труб и бытовой техники, ведь скрытые протечки могут постепенно разрушать покрытие. В то же время правильный монтаж — с компенсационными швами и пароизоляцией — является ключевым фактором долговечности пола.

О том, что делать, если вздулся паркет, смотрите в видео.

Ранее Главред писал о том, что еще несколько лет назад керамическая плитка считалась безальтернативным решением для отделки ванных комнат. Однако сегодня подходы к интерьерному дизайну стремительно меняются, и классические швы между плиткой все чаще воспринимаются как визуальный шум, которого стремятся избежать как дизайнеры, так и владельцы жилья.

Также о том, что дизайнер интерьеров из США Мелисса Уэлш назвала список вещей, которые в 2026 году мгновенно сделают интерьер дома устаревшим. Также она объяснила, как обновить интерьер без ремонта. Ведь иногда всего несколько деталей мешают создать тот самый стильный, свежий и современный интерьер, о котором вы мечтаете.

Читайте также:

Об источнике: Lovedeco Lovedeco — это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред