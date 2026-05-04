Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкции

Вы узнаете:
- Как правильно применять метод с утюгом
- Какие риски перегрева покрытия существуют
- Как предотвратить вздутие пола в будущем
Вздутие напольного покрытия — проблема, которая может испортить даже самый дорогой интерьер за считанные часы. Причиной часто становится банальная влага: пролитая вода, протечка вазона или чрезмерная уборка. В то же время не всегда нужно сразу демонтировать пол — существуют способы локального восстановления, которые действительно работают.
Современный ламинированный паркет — это многослойный материал, где основную роль играет HDF-плита из прессованных древесных волокон. Именно она наиболее чувствительна к влаге, пишет Lovedeco.
Древесина обладает гигроскопическими свойствами, то есть способностью впитывать воду из воздуха или при прямом контакте. В результате волокна расширяются, и поверхность пола деформируется.
Проблема проявляется быстро: покрытие становится неровным, планки приподнимаются, а стыки становятся заметными. В некоторых случаях ситуацию усугубляют ошибки монтажа — отсутствие компенсационных зазоров или укладка на влажное основание.
Как работает метод с утюгом
Один из самых популярных способов восстановления — использование обычного утюга. Его эффективность объясняется физикой процесса: тепло способствует испарению влаги, а древесные волокна постепенно возвращаются в исходное состояние.
Для этого поврежденный участок накрывают хлопчатобумажной тканью или полотенцем, после чего обрабатывают утюгом на средней температуре без пара. Контакт должен быть коротким — несколько десятков секунд с перерывами. Такой подход позволяет избежать перегрева и повреждения декоративного слоя.
Когда метод не работает
Эксперты отмечают: этот метод работает только в тех случаях, когда вздутие свежее и не имеет глубоких структурных повреждений. Если влага проникла глубоко или деформация охватила большую площадь, восстановление уже невозможно — понадобится замена планок.
Неправильное использование утюга также сопряжено с рисками. Чрезмерная температура или отсутствие защитной ткани могут привести к обесцвечиванию, деформации или даже плавлению верхнего слоя покрытия.
Как предотвратить повторное вздутие
Чтобы избежать повторного вздутия, важно контролировать уровень влажности в помещении. Оптимальный показатель — 40–60%. Именно такой диапазон считается безопасным для деревянных материалов.
Не менее важен правильный уход за полом. Избыток воды во время уборки, несвоевременное удаление жидкости и использование неподходящих средств значительно повышают риск деформации.
Также стоит регулярно проверять состояние труб и бытовой техники, ведь скрытые протечки могут постепенно разрушать покрытие. В то же время правильный монтаж — с компенсационными швами и пароизоляцией — является ключевым фактором долговечности пола.
О том, что делать, если вздулся паркет, смотрите в видео.
Об источнике: Lovedeco
Lovedeco — это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.
