Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

Эксперты объяснили, почему классическая плитка постепенно теряет популярность в ванных комнатах из-за швов и сложности ухода.

Как бесшовные покрытия задают новые стандарты современного дизайна ванных комнат

Вы узнаете:

Почему отказываются от плитки

Какие покрытия выбирают дизайнеры

Выгодны ли новые материалы в долгосрочной перспективе

Еще несколько лет назад керамическая плитка считалась безальтернативным решением для отделки ванных комнат. Однако сегодня подходы к интерьерному дизайну стремительно меняются, и классические швы между плиткой все чаще воспринимаются как визуальный шум, которого стремятся избежать как дизайнеры, так и владельцы жилья.

Бесшовные покрытия

По прогнозам экспертов издания Livingetc, в ближайшие годы большинство новых ванных комнат могут оформляться с использованием бесшовных покрытий. Основными причинами такой трансформации называют не только эстетику, но и практичность. Цельные поверхности выглядят более современно и престижно, а также значительно проще в уходе и лучше выдерживают воздействие влаги.

Специалисты объясняют, что главной проблемой традиционной плитки остаются именно швы. Со временем в них скапливается грязь и влага, они темнеют, могут покрываться грибком и портят целостность интерьера, визуально разбивая пространство. В современных минималистичных интерьерах это считается существенным недостатком.

Микроцемент

Одним из самых заметных трендов последних лет стал микроцемент, который активно используется в качестве альтернативы плитке. Как отмечают в Bathco, это бесшовное покрытие создает эффект монолитной поверхности, благодаря чему стены выглядят как единое целое.

Материал отличается высокой влагостойкостью, современным внешним видом и относительно простым монтажом. После обработки специальными гидрофобными средствами он хорошо выдерживает влажные условия и не требует сложного ухода.

Декоративные и минеральные покрытия

Наряду с микроцементом растет популярность декоративных и минеральных штукатурок. Декоративные покрытия позволяют создавать эффект камня или бетона, придавая интерьеру глубину и текстуру, а после защитной обработки они становятся устойчивыми к влаге. Венецианская штукатурка, в свою очередь, имитирует мрамор и часто используется для создания премиального интерьера.

Также в современных дизайнах все чаще применяют сочетание материалов, в частности дерева и металла с минеральными поверхностями. Такие комбинации позволяют сделать интерьер более теплым и сбалансированным, сохраняя при этом современную стилистику.

Особое внимание привлекают "дышащие" минеральные покрытия, которые помогают уменьшить образование конденсата и улучшают микроклимат в помещении.

Об источнике: Livingetc Livingetc — это авторитетное британское медиа о современном дизайне интерьеров, основанное в 1998 году и базирующееся в Лондоне. Издание входит в медиагруппу Future plc и специализируется на освещении трендов в сфере жилого дизайна, архитектуры и декора. Платформа объединяет печатный журнал и цифровой ресурс, где публикуются новости интерьерного рынка, аналитика, советы дизайнеров и обзоры современных тенденций. Livingetc ориентируется на аудиторию, интересующуюся стильными и функциональными решениями для дома, и активно привлекает экспертов отрасли для создания контента.

