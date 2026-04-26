Сжечь или закопать: что делать со старыми иконами и церковными календарями

Марина Иваненко
26 апреля 2026, 15:12
Старые иконы и календари требуют особого отношения. Как их правильно утилизировать, что разрешено делать и какие варианты рекомендуют священники.
Что делать со старыми иконами
Что делать со старыми иконами / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему старые церковные календари не стоит хранить дома
  • Можно ли выбрасывать иконы и религиозные предметы в мусор
  • Как правильно утилизировать религиозные предметы

Многие люди покупают бумажные календари, чтобы знать даты церковных праздников и постов. Также часто в кошельках носят маленькие иконки. Когда год заканчивается, эти вещи становятся неактуальными, и возникает вопрос, как от них правильно избавиться — Главред расскажет подробнее.

Почему не рекомендуют хранить старые календари

Согласно народным приметам, календари за прошлые годы нельзя держать дома. Считается, что они мешают человеку сосредоточиться на настоящем. Особенно это касается тех лет, когда в семье случались плохие события, поскольку люди верят, что старые даты могут хранить негативную энергию.

Поскольку в Украине многие церковные праздники теперь отмечают по новым датам, старые календари стали просто ненужными.

Как правильно утилизировать религиозные предметы

Священник Алексей Филюк отмечает, что обычные газеты или журналы можно просто сдать на макулатуру или выбросить. Однако с церковными календарями и бумажными иконами этого делать нельзя. Все, где изображены Христос, Дева Мария, святые или крест, требует особого отношения. Такие вещи запрещено выбрасывать в обычный мусор или рвать на куски.

Оставить дома

Если образы вам дороги или имеют красивый вид, их можно оставить в качестве памяти или семейной реликвии. Старые иконы часто имеют особую духовную и историческую ценность.

Отнести в церковь

Это лучший вариант, если иконы вам не нужны. В храмах знают, как правильно обращаться с освященными вещами, и при необходимости их там смогут надлежащим образом утилизировать.

Сжечь

Если икона бумажная, сильно испорчена или выцвела так, что изображение уже не видно, ее можно сжечь. Священник успокаивает: греха в этом нет, если вещь уже невозможно использовать по назначению.

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

