Плесень на силиконе в ванной комнате можно удалить без агрессивных химикатов.

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Как удалить плесень из швов плитки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как быстро избавиться от плесени на герметике

Какое лучшее средство от плесени

Как уксус влияет на плесень

Силиконовый герметик в душевых кабинах чаще всего страдает от образования плесени. Постоянная влажность и тепло создают идеальные условия для развития грибка, а его споры способны проникать глубоко в силикон, делая очистку непростой задачей.

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Главред расскажет, как избавиться от плесени на герметике без использования агрессивных химических средств.

Чем очистить герметик от плесени

Многие пытаются бороться с проблемой с помощью отбеливателя, но он действует поверхностно и не может уничтожить въевшиеся внутрь споры. Эксперт по уборке Терри Александер советует использовать обычный белый уксус, пишет The Mirror.

Уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает природными антисептическими свойствами. Она способна растворять споры плесени без агрессивных химикатов, не повреждая сам герметик и не изменяя его цвет. В отличие от отбеливателя, уксус может проникать вглубь силикона, уничтожая источник проблемы.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

Рекомендуем обильно нанести уксус на пораженные участки герметика. Дайте ему время подействовать — минимум час, а для лучшего результата оставьте на ночь. После этого размягченную плесень можно будет легко удалить щеткой с щетиной или старой зубной щеткой. По завершении промойте поверхность теплой водой и вытрите насухо.

Уксус имеет резкий запах, поэтому во время обработки рекомендуем проветривать помещение.

Смотрите видео о том, почему плесень нельзя удалять хлором:

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Об источнике: The Mirror The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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