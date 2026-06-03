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Пыль на жалюзи и плинтусах исчезнет надолго: чем нужно протереть

Инна Ковенько
3 июня 2026, 05:06
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Рассказываем, почему пыль так быстро возвращается и как легко предотвратить её накопление.
Пыль на жалюзи и плинтусах исчезнет надолго: чем нужно протереть
Как надолго избавиться от пыли на плинтусах — как очистить жалюзи от пыли / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Откуда берется пыль в квартире
  • Как избавиться от пыли на плинтусах надолго
  • Как очистить жалюзи от пыли

Пыль в доме быстро возвращается, особенно летом, когда открытые окна пропускают поток воздуха. Частицы легко оседают на жалюзи и плинтусах, а статическое электричество заставляет их снова прилипать даже после уборки.

Главред расскажет о копеечном способе, который поможет надолго избавиться от этой проблемы.

видео дня

Как избавиться от пыли надолго

Секрет заключается в использовании обычных салфеток для сушилки, пишет The Mirror. Они созданы специально для того, чтобы предотвращать электростатический эффект во время сушки белья, а значит, прекрасно работают и на поверхностях в доме.

Салфетка легко собирает пыль с жалюзи, оставляет приятный аромат и одновременно образует тонкую защитную пленку. Благодаря этому частицы не прилипают так быстро, а поверхности остаются чистыми значительно дольше.

Как правильно применять метод

Сначала стоит пройтись пылесосом вдоль плинтусов, также рекомендуем протереть их влажной тряпкой. Затем обязательно высушите поверхность микрофибровой салфеткой, ведь влага только притягивает новую пыль. И уже после этого используйте салфетку для сушки: проведите ею по жалюзи, плинтусам, подоконникам и даже книжным полкам.

Эффект сохраняется как минимум несколько недель, хотя продолжительность зависит от того, насколько активно циркулирует воздух в помещении. В любом случае этот простой прием позволяет значительно уменьшить количество пыли на наиболее проблемных участках.

Смотрите видео о том, чем нужно протирать поверхности, чтобы пыль не оседала месяцами:

@sizovasofiaa Как убираться гораздо реже и эффективнее? Способ: ?500 мл теплой воды ? 1 ложка ? глицерина ? 2-3 капли йода Глицерин создает тонкий защитный слой, и пыль просто не оседает. А йод отлично дезинфицирует поверхность. #лайфхак#уборка#пыль#чистота#совет#идея#полезно#лайфхаки#clean#лайфхакидлядома♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: The Mirror

The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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