РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

Главное:
- Россия нанесла ракетные удары по Одесской области
- В результате атаки есть погибшие и раненые
- На территории парка развлечений продолжается спасательная операция
Страна-агрессор Россия цинично нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.
"По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, ещё четверо пострадали, среди них ребёнок. Под завалами ещё могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.
В другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и 2 легковых автомобиля. Пострадал один человек.
"На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется", - добавил Кипер.
Когда РФ может нанести новый удар по Украине
Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, в настоящее время Россия уже накопила необходимый запас ракет, подготовила авиацию и экипажи для нового массированного обстрела Украины и готова к удару.
Массированный удар, который мог произойти раньше, был отложен после украинского удара по российскому аэродрому. Но через несколько суток россияне будут пытаться исправить ситуацию, потушить пожары, убрать первичные последствия этого удара. И по всей вероятности, что можем ожидать в ближайшие дни очередной массированний удар.
Удары РФ по Одесской области - последние новости
Напомним, Главред писал, что 18 июля Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда - погиб человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара России по жилому дому в Одессе вечером 16 июля погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей.
Накануне стало известно, что среди погибших 16 июля была женщина, во время атаки в Одессу гулявшая в парке с детьми. Дети выжили, им оказали необходимую помощь.
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О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
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