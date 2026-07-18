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РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

Анна Косик
18 июля 2026, 20:37
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Враг цинично обстрелял парк, где находились дети.
ГСЧС, взрыв
Россияне продолжают терроризировать мирное население Одесской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины (иллюстративные)

Главное:

  • Россия нанесла ракетные удары по Одесской области
  • В результате атаки есть погибшие и раненые
  • На территории парка развлечений продолжается спасательная операция

Страна-агрессор Россия цинично нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека, ещё четверо пострадали, среди них ребёнок. Под завалами ещё могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

В другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и 2 легковых автомобиля. Пострадал один человек.

"На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется", - добавил Кипер.

Когда РФ может нанести новый удар по Украине

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, в настоящее время Россия уже накопила необходимый запас ракет, подготовила авиацию и экипажи для нового массированного обстрела Украины и готова к удару.

Массированный удар, который мог произойти раньше, был отложен после украинского удара по российскому аэродрому. Но через несколько суток россияне будут пытаться исправить ситуацию, потушить пожары, убрать первичные последствия этого удара. И по всей вероятности, что можем ожидать в ближайшие дни очередной массированний удар.

Удары РФ по Одесской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 18 июля Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда - погиб человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара России по жилому дому в Одессе вечером 16 июля погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей.

Накануне стало известно, что среди погибших 16 июля была женщина, во время атаки в Одессу гулявшая в парке с детьми. Дети выжили, им оказали необходимую помощь.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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