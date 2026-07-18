РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейских

11 человек ранены из-за удара РФ, российские военные нанесли серию ударов по населенным пунктам Дергачевской общины.

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РФ массированно ударила по Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

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11 человек ранены из-за удара РФ на Харьковщине

Пострадали пять полицейских, которые несли службу неподалеку

Армия страны-агрессора РФ ударила по Дергачевской громаде Харьковской области в субботу, 18 июля, в результате много пострадавших.

11 человек ранены из-за удара РФ, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Отмечается, что российские военные нанесли серию ударов по населенным пунктам Дергачевской общины.

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Уточняется, что еще утром вражеский беспилотный летательный аппарат, тип которого устанавливается, поразил частный жилой дом в городе Дергачи. В результате удара в доме площадью около 60 кв. м. возник пожар. Также повреждены соседние частные домовладения. Пострадали пять полицейских, которые несли службу неподалеку от места попадания.

Позднее российская армия нанесла авиационный удар по селу Слатино. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу. Боеприпас попал на территорию частного домовладения. В результате взрыва поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

А уже нем оккупанты, по предварительным данным, обстреляли город Дергачи из реактивной системы залпового огня. Под ударом оказался энергетический объект. Ранения получили четверо мужчин. Двое пострадавших госпитализированы, ещё двое после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. В результате атаки повреждено оборудование и автомобили, а также загорелось поле пшеницы. Из-за атаки было обесточено 19 населённых пунктов - без электроснабжения остались около 13 тысяч абонентов.

Днём российские войска повторно атаковали село Слатино. В результате удара, тип вооружения которого устанавливается, повреждён частный жилой дом. Пострадали два человека.

Жданов рассказал о возможном расширении ударов РФ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска работают над увеличением дальности использования FPV-дронов, что потенциально может позволить применять их не только в районах непосредственного ведения боевых действий.

По его словам, развитие таких технологий создает дополнительные риски для городов, которые находятся на значительном расстоянии от линии фронта. Среди возможных целей он назвал Киев, Днепр и другие крупные населенные пункты.

Эксперт отметил, что при наличии специальных средств управления и ретрансляции беспилотники могут преодолевать значительные расстояния.

"В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV ещё отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной", - говорит он.

При этом Жданов подчеркнул, что для массового применения подобных комплексов необходимы не только технические возможности, но и масштабное производство дронов, а также подготовка большого количества специалистов для их управления.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее Главред писал, что оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Одессы. Повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили.

Напомним, ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

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Об источнике: Офис Генерального прокурора Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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