Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

Операция по ослаблению противника на временно оккупированных территориях продолжается.

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Украинские беспилотники атаковали важные объекты на ВОТ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Как сообщил "Мадяр":

СБС поразили более десятка энергоузлов оккупантов на ВОТ за последние трое суток

С начала июля военные атаковали более 80 энергоузлов на оккупированных территориях

В рамках бессрочной операции Силы беспилотных систем в Крыму и на временно оккупированных территориях Украины за последние 72 часа поразили 12 энергоузлов.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. По его данным, в результате украинских атак были поражены 11 электроподстанций в Крыму, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

видео дня

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Также СБС нанесли удар по пункту перетока электроэнергии "Кубань-Крым" в населенном пункте Глазовка в Крыму.

"Мадяр" отметил, что в период с 1 по 18 июля СБС нанесли удары по 83 энергоузлам на территориях, временно находящихся под контролем страны-агрессора России.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео ударов СБС по энергообъектам на ВОТ:

Какой сценарий для РФ повлечет за собой потеря Крыма

Главред писал, что, по словам журналиста и писателя Александра Сотника, потеря Крыма станет болезненным ударом для Кремля, но не приведет к краху режима Путина.

Главные игроки российской системы урегулируют ситуацию кадровыми решениями, а пропаганда быстро перепишет "сакральный" статус полуострова. Исчезновение темы Крыма на государственном телевидении мгновенно заглушит любые неудобные вопросы в обществе.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Также украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту на оккупированной территории Луганской области.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 13 судов российского теневого флота в Черном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам в Московском и Тамбовском регионах. Они расположены более чем в 500 и около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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