Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

Как сообщил "Мадяр":
- СБС поразили более десятка энергоузлов оккупантов на ВОТ за последние трое суток
- С начала июля военные атаковали более 80 энергоузлов на оккупированных территориях
В рамках бессрочной операции Силы беспилотных систем в Крыму и на временно оккупированных территориях Украины за последние 72 часа поразили 12 энергоузлов.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. По его данным, в результате украинских атак были поражены 11 электроподстанций в Крыму, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
Также СБС нанесли удар по пункту перетока электроэнергии "Кубань-Крым" в населенном пункте Глазовка в Крыму.
"Мадяр" отметил, что в период с 1 по 18 июля СБС нанесли удары по 83 энергоузлам на территориях, временно находящихся под контролем страны-агрессора России.
Смотрите видео ударов СБС по энергообъектам на ВОТ:
Какой сценарий для РФ повлечет за собой потеря Крыма
Главред писал, что, по словам журналиста и писателя Александра Сотника, потеря Крыма станет болезненным ударом для Кремля, но не приведет к краху режима Путина.
Главные игроки российской системы урегулируют ситуацию кадровыми решениями, а пропаганда быстро перепишет "сакральный" статус полуострова. Исчезновение темы Крыма на государственном телевидении мгновенно заглушит любые неудобные вопросы в обществе.
Удары по объектам РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Также украинские военные нанесли удар по железнодорожному мосту на оккупированной территории Луганской области.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали 13 судов российского теневого флота в Черном море. В рамках операции "МоЛоЧКа" в общей сложности было поражено 172 судна.
Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам в Московском и Тамбовском регионах. Они расположены более чем в 500 и около 700 километров от линии фронта.
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О персоне: Роберт Бровди
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.
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