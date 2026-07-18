Есть погибшие и раненые, Россия атаковала корабль вблизи Одессы, что известно

В результате массированного удара по портовой инфраструктуре Одесской области погибли люди.

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Россия нанесла удар по порту в Одесской области, среди гражданского населения есть погибшие и раненые / Коллаж: Главред, фото: Одесская ОВА

Ключевые тезисы:

Россия нанесла удар по порту в Одесской области, есть погибшие и раненые

Подверглось атаке иностранное судно под флагом Антигуа и Барбуды

Враг нанес повторный удар во время спасательной операции

Страна-агрессор Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды - один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, удар по региону носил массированный характер и затронул в первую очередь портовую инфраструктуру.

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"Россия нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые", - сообщил Кипер.

Последствия удара по портовой инфраструктуре

Помимо судна, под ударом оказались и береговые объекты - здания, резервуары и склады получили повреждения. Данные о пострадавших среди персонала этих объектов на момент сообщения не поступали.

"Искренние соболезнования родным погибшего. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил глава ОВА.

Повторный удар во время спасательной операции

Самый опасный момент произошел уже после первой атаки, когда спасатели приступили к ликвидации последствий. Враг нанес повторный удар - именно в тот момент, когда на месте работала спецтехника.В результате этого удара пострадала спасательная техника, однако жертв среди личного состава удалось избежать, поскольку люди в тот момент находились в укрытии. Кипер обобщил мотивы вражеских атак на регион.

"Враг целенаправленно пытается уничтожить нашу инфраструктуру, экспортные возможности, жизни мирных людей", - заявил Кипер.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Запорожской ОГА Иван Федоров раскрыл подробности об авиаударе по Запорожью управляемыми авиабомбами. Он отметил, что в результате удара КАБами по Запорожью есть погибшие, зафиксировано разрушение жилых домов.

До этого глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об атаке на Одесскую область. Он подчеркнул, что повреждена гражданская инфраструктура и в городе возникли пожары.

Пресс-служба ГСЧС впоследствии уточнила подробности ракетного удара по жилому кварталу Одессы. В пресс-релизе говорилось, что в парке погибла женщина, её дети выжили и получили необходимую помощь. В результате попадания зафиксирована гибель двух человек, по меньшей мере семеро пострадавших.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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