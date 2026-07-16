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Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствиях

Юрий Берендий
16 июля 2026, 18:44
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Поисково-спасательная операция после удара по Запорожью продолжается. Число жертв растет, спасатели прочесывают завалы разрушенных домов.
Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствиях
РФ ударила КАБами по Запорожью - что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

О чем идет речь в материале:

  • Российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами
  • В результате вражеского обстрела областного центра есть погибшие и раненые
  • В местах попадания управляемых авиабомб возникли пожары и зафиксированы разрушения

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки есть погибшие и раненые, разрушены жилые дома, повреждены другие сооружения, а в местах попадания возникли пожары. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Предварительно трое раненых: россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Есть разрушения, на месте работают экстренные службы. Остальные последствия атаки устанавливаются", - сообщил Федоров.

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По мере работы спасателей стало известно, что удар привел к человеческим жертвам. Власти также сообщили о вероятности того, что под завалами могли остаться люди.

"К сожалению, есть предварительная информация о погибших в результате вражеской атаки на Запорожье", - отметил глава ОВА.

  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью 16 июля
    Последствия удара по Запорожью 16 июля Фото: Запорожская ОВА

После обследования мест попаданий глава области обнародовал уточненные данные о масштабах разрушений и количестве использованных боеприпасов.

"В результате попадания российской управляемой авиабомбы разрушены частные дома, повреждены здания. Возникли пожары. Два человека погибли, ещё один, вероятно, находится под завалами, имеются разрушения и пожары. Россияне атаковали областной центр тремя КАБами. Разрушены и повреждены жилые и нежилые здания", - сообщил глава Запорожской ОВА.

Впоследствии информация о количестве жертв вновь изменилась. Поисково-спасательная операция продолжалась, а экстренные службы продолжали расчищать завалы.

"Уже трое погибших - растет число жертв вражеской атаки на Запорожье", - сообщил Федоров.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иван Федоров предупреждал о новом формате оповещения во время атак управляемыми авиабомбами. Он подчеркнул, что во время таких ударов будет введен специальный сигнал воздушной тревоги для информирования населения. По его данным, на этой неделе было уничтожено 275 вражеских дронов, 70% из которых были типа FPV.

Мэр Киева Виталий Кличко 16 июля сообщил, что Россия нанесла по Киеву удар баллистическими ракетами. По оперативным данным, в городе зафиксировано два погибших, ещё шесть человек пострадали.

Мэр Харькова Игорь Терехов также отметил, что Харьков подвергся массированной атаке российскими дронами. По его словам, в результате ударов были повреждены парк, кинотеатр и другие объекты инфраструктуры. Прилеты зафиксированы в Киевском, Шевченковском и Немишлянском районах.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 года - мэр Мелитополя.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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новости Запорожья Запорожская область авиабомба Иван Федоров
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