Россияне высмеяли Юлию Высоцкую из-за ужасных рук: что с ними не так

Кратко:
- Как выглядит Высоцкая
- Чем она разозлила "добрых" россиян
Российскую телеведущую Юлию Высоцкую, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, высмеяли в террористической России.
Причиной, как пишут российские пропагандисты, стали руки телеведущей.
Так, 52-летняя Высоцкая решила продемонстрировать подтянутую фигуру. Но наткнулась на необоснованный хейт и получила массу неприятных комментариев под безобидным фотопостом.
"А что с ногами и руками?"; "Пора уже ухаживать за собой. К сожалению возраст берет свое"; "Боже, руки как у мумии. У вас артрит?"; "Неприятная женщина", - высказались "добрые" российские фоловеры знаменитости.
Высоцкая и Кончаловский дети
Как известно, у Юлии Высоцкой и ее мужа Кончаловского есть двое биологических детей и одна приемная девочка. Много лет назад пара попала в аварию и с тех пор дочь Маша долгое время находилась в коме. Сейчас о ее состоянии ничего не известно.
Кроме того, недавно стало известно о том, что пара удочерила девочку-сироту. Малышку взяли в семью, когда ей было всего девять дней от роду.
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Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, постепенно лишается своих концертов. Теперь речь идет не только о террористической России, а и о других странах.
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О персоне: Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского.
Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.
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