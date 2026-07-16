Россияне высмеяли Юлию Высоцкую из-за ужасных рук: что с ними не так

Юлия Высоцкая стала новым объектом для хейта в террористической РФ.

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Юлия Высоцкая - приемная дочь / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Как выглядит Высоцкая

Чем она разозлила "добрых" россиян

Российскую телеведущую Юлию Высоцкую, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, высмеяли в террористической России.

Причиной, как пишут российские пропагандисты, стали руки телеведущей.

видео дня

Так, 52-летняя Высоцкая решила продемонстрировать подтянутую фигуру. Но наткнулась на необоснованный хейт и получила массу неприятных комментариев под безобидным фотопостом.

Высоцкая нарвалась на хейт / Фото Стархит

"А что с ногами и руками?"; "Пора уже ухаживать за собой. К сожалению возраст берет свое"; "Боже, руки как у мумии. У вас артрит?"; "Неприятная женщина", - высказались "добрые" российские фоловеры знаменитости.

Высоцкая и Кончаловский дети

Как известно, у Юлии Высоцкой и ее мужа Кончаловского есть двое биологических детей и одна приемная девочка. Много лет назад пара попала в аварию и с тех пор дочь Маша долгое время находилась в коме. Сейчас о ее состоянии ничего не известно.

Кроме того, недавно стало известно о том, что пара удочерила девочку-сироту. Малышку взяли в семью, когда ей было всего девять дней от роду.

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О персоне: Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского. Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.

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